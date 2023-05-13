Altın uyarıları gündem olan Ramazan Kurtoğlu'ndan şok eden sözler: Yalan söylüyorlar, sistemi yıkacaklar

Vatandaşlara fiziki altın alımı konusunda sürekli olarak uyaran ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan korkutan açıklamalar geldi.

Ramazan Kurtoğlu, nakitsiz bir toplumun kapımızdaki bir tehlike olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ramazan Kurtoğlu, "Nakit paranın beş para etmediği küresel bir nakitsiz düzen kurgulanıyor. Bunun için bankacılık sistemini yıkacaklar. City of London-İsrail-Çin ‘e karşı ABD/Wall Street-Almanya-Japonya bir tarafta. Ulus/Milli devletlerin PARADAKİ Beylik/Egemenlik haklarını bitirmek istiyorlar" dedi.

Ramazan Kurtoğlu, yeni iflasların kapıda olduğunu ifade ederek, "ABD'de biri 500 milyar dolar mevduatlı üç banka daha sallanıyor. Küresel bankacılık sistemi ve ekonomi “Yaratıcı yıkım” girdabına ittiriliyor. Bütün ülkeler Enflasyon-Büyüme-Borsa-İşsizlik ve çalışabilir işgücü-Reel Ücretler başta olmak üzere karşılıksız para basmada yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Bankada altını olanları uyarmıştı

Ramazan Kurtoğlu yine banka hesaplarındaki fiziki olmayan altınlarla ilgili üstü kapalı bir tavsiyede bulunarak, "ABD de bankacılık sisteminde yaprak dökümü devam ediyor. First Republic Bank 11 bankanın 30 milyar dolar mevduat yatırmasıyla şimdilik kurtuldu. Benzer sıkıntı Avrupa bankalarına da sıçramış vaziyette. Sistemin yumuşak karnı TAHVİL stoku ile ALTIN hesapları/Kaydı altın stoku" demişti.

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