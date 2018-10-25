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Altın ücretleri ne durumda? Çeyrek bugün...

Gram altın 227,4 lira, çeyrek altın 371 lira ve Cumhuriyet altını 1.521 liradan el değiştiriyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:30
Altın ücretleri ne durumda? Çeyrek bugün...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 227,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarına paralel 223,9 liraya kadar gerileyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 226,0 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,44 primle 227,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını da 1.521 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.236 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:30
  1. Altın

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