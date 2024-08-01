'Altın temmuzda sarsıldı, ağustosta uçuşa geçecek!'

Uzmanlar yıl sonunda 3 bin lira olacak diyordu; şimdi hedefler değişti altın yıl sonunda 3 bin 200 lira olacak diye düğmeye basıldı. Altın yatırımcısının yüzü gülüyordu, bir anda şoke oldu. Fiyatlar bir anda çakıldı, 140 lira birden düştü. Temmuz ayında 2650 lira seviyelerinden 2 bin 500 liraya kadar indi. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 1 Ağustos 2024 Perşembe günü altın fiyatları.

Peş peşe rekorlar kırması beklenen ve 3000 dolara çıkacağı ön görülen ons ve gram altın ralliye başladı. 2660 lirayı gören ve tarihi rekor kıran altın bir anda çöktü.

Altın yatırımcısını şoke eden düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları tekrar ne zaman çıkışa geçecek?

Gram altın dün piyasalarda 2.609,24 TL'den, çeyrek altın 4.318 TL'den, yarım altın ise 8.628 TL'den kapanış yaptı.

Peki 1 Ağustos 2024 Perşembe günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 AĞUSTOS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 33.0570 TL / 33.1880 TL

Euro alış satış: 35.7080 TL / 35.9170 TL

Sterlin alış satış: 42.2060 TL / 42.5830 TL

1 AĞUSTOS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 33,1680 TL / 33,1850 TL

Euro alış satış: 36,0169 TL / 36,0466 TL

Sterlin alış satış: 42,7491 TL / 42,7770 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.606,55 TL / 2.607,01 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.446,48 Dolar / 2.446,95 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 4.241 TL / 4.318 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 8.504 TL / 8.628 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 16.983 TL / 17.198 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 41.755,28 TL / 42.721,67 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 17.224,05 TL / 17.663,51 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 1 AĞUSTOS 2024

Gram altın alış satış : 2605.70 TL / 2648.73 TL

Çeyrek altın alış satış: 4242 TL / 4319 TL

Yarım altın alış satış: 8510 TL / 8631 TL