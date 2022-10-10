Altın takacağım diye bunu yaptılar! Skandal düğünde şok görüntüler

Gram altının fiyatı 1000 liranın üzerine çıkınca sıradan vatandaş için akraba düğününde çeyrek altın takmak bile ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı oldu. Ancak ekonomik kriz aşiretlere uğramamış görünüyor. Bir taraf krizle kavrulurken bazılarının hayatı güllük gülistanlık. Hakkari'den gelen görüntüler iki farklı Türkiye gerçeğini gözler önüne serdi. Bir yanda 'ben sana çeyrek altın taktım sen bana takmadın diye' kavga edenler, diğer yanda altın takacağım diye izdiham çıkaranlar. İşte Hakkari'deki düşündüren aşiret düğünü...

Hakkari’nin Slehi Aşiret Lideri eski Belediye Başkanı Fatih Keskin’nin kardeşi Avukat Azad Keskin, Eda Tanyürek ile dünya evine girdi. Eda ve Azad Keskin çiftinin iki gün iki gece devam eden düğün töreni için 30 küçükbaş hayvan, 5 büyükbaş hayvan olmak üzere 35 hayvan kesildi.

Altın takma izdihamı

Davetliler damada hediye vermek için uzun kuyruklar oluştururken yer yer zor anlar yaşadılar. Gelinin getirilmesi sırasında ise adeta izdiham yaşandı. Yere düşenler ise davetlilerin yardımı ile yerde kaldırıldı. Düğünde töreninde davetliler yağışlı havaya aldırış etmeden uzun süre halaylar çekti.

Gelin altın yüzünden ezildi, yüzünü kapattı

Aşiret düğününde geline takılan altın miktarı akıllara zarardı. Öyle ki gelin altınları taşamakta zorlanınca yüzünü kapatıp oturdu. Geline tam 3,5 kilo altın takıldı. Damada ise 4 milyon TL nakit para takıldı.

Siyasiler, başkanlar STK temsilcileri hepsi ordaydı

Düğün törenine siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları, aşiret liderleri, kanaat önderleri, ilçe ve belde başkanları, iş adamları, STK temsilcileri, yurt içi ve yurt dışından davetliler ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Slehi Aşiret Lideri eski Belediye Başkanı Fatih Keskin, düğüne olan katılım sebebiyle hayli mutluydu. Fatih Keskin, 10 bin kişinin düğüne geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Yağmurlu havada 10 binin üzerinde davetli düğünümüze iştirak etti. Rahmetli babamın emaneti kardeşim için herkes üzerine düşen görevi yaptı. Hakkari ve çevre illerden aşiret liderleri, kanaat önderleri, yurt içi ve yurt dışından davetli düğünümüze katıldı."

Aşiret Lideri Fatih Keskin'in avukat kardeşi damat Azad Keskin ise “Hakkari'nin il ve ilçeleri yurt içi ve yurt dışında düğünümüze iştirak ederek bizi onurlandıran herkese teşekkür ediyoruz” dedi.