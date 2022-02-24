Altın tahminleri bir bir tutan Mert Başaran’dan olay tahmin: Macun tüpten çıktı ama altınla ilgili sakın bunu yapmayın

Emlak ve yatırım danışmanı olan Mert Başaran, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.

Mert Başaran, küçük yatırımcının beklemede kalması gerektiğini ve şu an altın almanın doğru bir zaman olmadığını söyledi.

İşte Mert Başaran'ın o açıklamaları:

Altının ons tarafı için yükseleceğini söylemiştim. Bahane aranıyordu. Savaşı bahane olarak kullandılar ve yükselişe geçti. Savaşın durumuna göre tarihi zirvesi 2070 doları görebilir. Savaş dizginlenirse yeniden düşebilir. Ama korkmayın. Macun tüpten çıktı. Altın yeniden 880 liraya çıktı. Doğru yerde doğru adım atarsanız çok kazanırsınız. Tepeden altın alırsanız savaş durulur, kaybedersiniz. Hareket etmeyin. Çok acil hareketler yapmayın. Yoksa bütün paranızı yem ederseniz. Televizyonlar şu an korku pompalıyor. Ne olur panik olmayın. Sakin olun. Bu savaş nasılsa bitecek.