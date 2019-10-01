Altın Swap Piyasası nedir? Swap ne demek? Merkez Bankası'ndan son dakika swap hamlesi geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi." denildi. Peki altın Swap piyasası nedir? Swap ne demek?

Merkez Bankası'ndan son dakika swap hamlesi geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi." denildi. Peki altın Swap piyasası nedir? Swap ne demek? Swap nedir? Swap, sözlük anlamı olarak takas, değiş/tokuş anlamına gelmektedir. Piyasada üç tür swap işlemi vardır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapı’dır. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "İşlemler, döviz ve efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir." denildi.

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