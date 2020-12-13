Altın süt nasıl hazırlanır faydaları nelerdir? | Sağlıklı bir beden için bağışıklık sisteminin güçlü olması son derece önemli. Bu gerçeği koronavirüs salgını sebebiyle bir kez daha hatırladık. Salgından korunmak isteyenler bu sebeple bağışıklıklarını güçlendirecek tarifler arıyor. Zerdeçal ve sütle hazırlanan ve renginden dolayı ‘Altın süt’ olarak bilinen şifalı içeceğin tarifi de bir hayli merak ediliyor. Peki, altın süt nasıl yapılır?

Altın sütün faydaları nelerdir? | Altın süt neye iyi gelir?

Altın süt bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Altın süt boğaz ağrısına iyi gelir, solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde son derece yararlıdır.

Zerdeçal ve sütle hazırlanana altın süt metabolizmayı hızlandırır. Bu sebeple kilo verme konusunda da altın süt son derece yararlıdır. Ayrıca zerdeçallı süt tokluk hissini artırır.

Sindirim sorunu yaşayanlar zerdeçallı sütü içerek bu sorunu rafa kaldırabilir.

Altın süt akne oluşmasının önüne geçer.

Zerdeçallı süt regl ağrılarını hafifletir.

Ağrı kesici özelliği olan altın sütü migren ataklarında da tüketebilirsiniz.

Altın süt karaciğer yağlanmasına engel olur.

Altın süt nasıl yapılır? | Altın süt tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı süt (İnek sütü yerine badem sütü ya da hindistan cevizi sütü tüketebilirsiniz)

2 çay kaşığı tarçın

2 çay kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı bal

Bir tutam karabiber

Altın sütü yapılışı:

Bir cezveye sütü, tarçını, zerdeçalı ve karabiberi alıp kaynatın.

Süt kaynayınca bardağınıza alın ve balı ilave edin.

Altın sütü sıcak olarak tüketebilirsiniz.

Bu arada karabiber eklemeyi ihmal etmeyin. Zerdeçal ile karabiber bir araya gelince etkinliği ortaya çıkıyor.