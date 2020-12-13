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Kadın - Aile Altın süt nasıl hazırlanır faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Altın süt nasıl hazırlanır faydaları nelerdir?

Altın süt tarifi | Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca kişi güçlü bağışıklık sistemine sahip olmanın yollarını araştırıyor. Altın süt olarak bilinen zerdeçallı süt ise uzmanlarca sık sık tavsiye ediliyor. Peki, altın süt nasıl hazırlanır? | Tam ölçülü altın süt tarifi | Altın süt faydaları | Zerdeçallı süt faydaları

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:14:00 -
Altın süt nasıl hazırlanır faydaları nelerdir?

Altın süt nasıl hazırlanır faydaları nelerdir? | Sağlıklı bir beden için bağışıklık sisteminin güçlü olması son derece önemli. Bu gerçeği koronavirüs salgını sebebiyle bir kez daha hatırladık. Salgından korunmak isteyenler bu sebeple bağışıklıklarını güçlendirecek tarifler arıyor. Zerdeçal ve sütle hazırlanan ve renginden dolayı ‘Altın süt’ olarak bilinen şifalı içeceğin tarifi de bir hayli merak ediliyor. Peki, altın süt nasıl yapılır?

Altın sütün faydaları nelerdir? | Altın süt neye iyi gelir?

Altın süt bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Altın süt boğaz ağrısına iyi gelir, solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde son derece yararlıdır.

Zerdeçal ve sütle hazırlanana altın süt metabolizmayı hızlandırır. Bu sebeple kilo verme konusunda da altın süt son derece yararlıdır. Ayrıca zerdeçallı süt tokluk hissini artırır.

Sindirim sorunu yaşayanlar zerdeçallı sütü içerek bu sorunu rafa kaldırabilir.

Altın süt akne oluşmasının önüne geçer.

Zerdeçallı süt regl ağrılarını hafifletir.

Ağrı kesici özelliği olan altın sütü migren ataklarında da tüketebilirsiniz.

Altın süt karaciğer yağlanmasına engel olur.

Altın süt nasıl yapılır? | Altın süt tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı süt (İnek sütü yerine badem sütü ya da hindistan cevizi sütü tüketebilirsiniz)
  • 2 çay kaşığı tarçın
  • 2 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 yemek kaşığı bal
  • Bir tutam karabiber

Altın sütü yapılışı:

Bir cezveye sütü, tarçını, zerdeçalı ve karabiberi alıp kaynatın.

Süt kaynayınca bardağınıza alın ve balı ilave edin.

Altın sütü sıcak olarak tüketebilirsiniz.

Bu arada karabiber eklemeyi ihmal etmeyin. Zerdeçal ile karabiber bir araya gelince etkinliği ortaya çıkıyor.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Yıllardır kullanıyorum ve gerçekten de harika bir besin öğesi fakat yetersiz bir açıklama var burada. Tamamlayıcı unsurlardan bahsedilmemiş.
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