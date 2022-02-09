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Ekonomi Altın sözleri gündem olan Haluk Özdil ‘dikkat’ diyerek korkuttu: Bankalar kapı duvar olabilir
Ekonomi

Altın sözleri gündem olan Haluk Özdil ‘dikkat’ diyerek korkuttu: Bankalar kapı duvar olabilir

Altın ve dolar kuru için yaptığı öngörüler gerçekleşen ve dünyayı büyük bir enerji krizinin beklediğini, bunun netiesinde kıtlığın ve gıda krizinin yaşanacağını belirten araştırmacı yazar Haluk Özdil, uyarılarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 17:25:00 -
Altın sözleri gündem olan Haluk Özdil ‘dikkat’ diyerek korkuttu: Bankalar kapı duvar olabilir

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Ne Var Ne Yok Youtube kanalına konuk oldu. Haluk Özdil, dünyayı gıda krizi ve enerji kıtlığının beklediğini söyledi.

Özdil yaptığı açıklamada, "Dikkat! Tarım kıtlığı gelecek. Enerji kıtlığı gelecek. Bütün Türkiye’de, atıyorum dünyada böyle bir saldırı gerçekleşebilir. Elektrik gittiği gün o mal varlıklarınızın olduğu bankaların kapı duvar olduğunu gördüğünüzde dünya biter. İşte o zaman çıkacak kaosu kimse durduramaz. Burada korkunç bir gidişat var. Adım adım dünyayı oraya götürüyorlar. Elektrik yoksa dünya yok. Elektriği o kadar hayatımızın parçası olarak kabul etmişiz ki güneş gibi düşünmüşüz onu. Elektrik gitmesi dünyanın sonu demektir. Elektriğim gitmesi ihracatın durması demek" dedi.

Metaverse uyarısı yapmıştı

Haluk Özdil, bu sahte cennet olarak gösterilen oluşuma insanların paralarını yatırmaması gerektiğini ifade ederek, "Dolandırıcılık dönecek. Aynı yerin birkaç kişiye satılacağını göreceğiz. Türkiye’de bunu fırsata çevirecekler çok görülecek. Yeni dünya devletine ön hazırlık olarak yapılmış bir projedir bu. Zaten Zuckenberg işin içerisinde. İleride şeytana tapılma seansları izleyeceğiz. Çok kötü şeyler yaşanacak. Metaverse üzerinden insanlara kendi devletlerinin veremedikleri parayı verecekler. Çünkü geçen gün 25 kişi daha burada işe alındı" demişti.

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