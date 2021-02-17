Altın sınıra dayandı!

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerinin enflasyon beklentileriyle son bir senedeki en yüksek seviyeye ulaşmasıyla salı günü sert bir düşüş yaşadı. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle hafif bir gerileme kaydetti. Gümüş ise dalgalı bir seyir izledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın salı günü "Bu yıl enflasyonda yükseliş bekliyorum" demesinden sonra ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizleri salı günü yüzde 8’e yakın yükselerek 1,32’e ulaştıktan sonra çarşamba günü 1,29 seviyesine geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 1 yükseliş kaydetti.



Ons altın, haftaya 1.825 dolar civarında yatay bir seyirle başladıktan sonra salı günü yükselen ABD Hazine tahvili faizleriyle birlikte sert bir düşüş yaşayarak 1.790 doların altına geriledi. Ekonominin toparlamaya başlaması ons altın üzerinde baskı oluştururken güçlenen dolar da altın fiyatları için risk oluşturuyor.



Gram altın, haftaya 412 TL civarında başladıktan sonra kademeli bir düşüş ile 403 TL civarına kadar geriledi. Küresel altın fiyatlarındaki sert düşüşe rağmen, doların güçlenmesiyle yükselen dolar/TL’den dolayı, gram altın fiyatları ons altın kadar sert bir düşüş kaydetmedi.

Gümüş ise haftaya yükselişle başlayarak ons başına 28 dolara doğru ilerledikten sonra salı günü düşüş eğilimine geçti. Dalgalı bir seyir izleyen gümüş, çarşamba gününe yükselişle başladı.

Ons altın fiyatı

Altın fiyatları, güçlenen dolar ve artan tahvil faizleriyle beraber salı günü akşam saatlerinde sert düşüş yaşayarak ons başına 1.790 doların altına geriledikten sonra durağan bir seyir izledi. Ons altın, TSİ 08:36’da yüzde 0,13 düşüşle 1.792 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, küresel altın fiyatları yüzde 2 düşüş kaydederken dolar/TL’nin yüzde 1,5 civarında yükselmesiyle beraber 400 TL’nin hemen üzerinde sıkışmış durumda. Gram altın çarşamba günü yatay bir seyirle 403 TL civarında bulunuyor.

Gümüş fiyatı

Gümüş, güçlenen dolara ve artan tahvil faizlerine rağmen yüzde 0,2 yükselişle ons başına 27,34 dolar civarında işlem görüyor.