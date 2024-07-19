ONS rekordan sonra geriledi!

Uzmanlar yıl sonunda 3 bin lira olacak diyordu; şimdi hedefler değişti altın yıl sonunda 3 bin 200 lira olacak, düğmeye basıldı. Altın fiyatları uçuşa geçti. Temmuz ayıyla birlikte yükselişe geçen Altın her gün yeni bir rekor kırmaya başladı. Altın alıp satacaklar piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 19 Temmuz 2024 Cuma günü altın fiyatları.

Peş peşe rekorlar kırması beklenen ve 3000 dolara çıkacağı ön görülen ons ve gram altın ralliye başladı. Her gün yeni bir rekor kıran altında yatırım treni kaçtı mı?

Haziran ayı sonlarına doğru altın fiyatları dalgalanmaya başlamıştı. Düğün sezonunun açılması sonrası altın fiyatları da bir anda fırladı gitti. Altın şimdi uçuşa geçti. Gram altın tarihi rekor seviyelerini gördü.

Gram altın dün piyasalarda 2.614,23 TL'den, çeyrek altın 4.338 TL'den, yarım altın ise 8.667 TL'den kapanış yaptı.

Peki 19 Temmuz 2024 Cuma günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

19 TEMMUZ 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 33.0650 TL / 33.1540 TL

Euro alış satış: 35.8880 TL / 36.0700 TL

Sterlin alış satış: 42.4390 TL / 42.8340 TL

19 TEMMUZ 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 33,0934 / 33,1081 TL

Euro alış satış: 36,0481 TL / 36,0784 TL

Sterlin alış satış: 42,8436 TL / 42,8815 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.581,40 TL / 2.581,75 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.422,78 Dolar / 2.423,21 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 4.213 TL / 4.280 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 8.452 TL / 8.551 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 16.880 TL / 17.051 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 42.304,00 TL / 43.282,73 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 17.450,40 TL / 17.895,49 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 19 TEMMUZ 2024

Gram altın alış satış : 2586.14 TL / 2622.24 TL

Çeyrek altın alış satış: 4210 TL / 4277 TL

Yarım altın alış satış: 8447 TL / 8546 TL

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi