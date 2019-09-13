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Altın Safran Belgesel Film Festivali programı belli oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan festival programı belli oldu.

13 Eylül 2019 Cuma 12:07
Altın Safran Belgesel Film Festivali programı belli oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan festival programı belli oldu.


UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu ilçesinde bu yıl 20’incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali programı belli oldu.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festivalin geçtiğimiz yıllara oranla çok daha yoğun içerikli olarak gerçekleşeceğini belirtti.


Festivalde kortej yürüyüşünden fotoğraf sergilerine, söyleşilerden halk oyunları gösterilerine ve ünlü isimlerin konserlerine kadar çok sayıda etkinlik yapılacağını ifade eden Köse, "Bizim için ayrı bir önem taşıyan ve bu yıl 20.’sini düzenleyeceğimiz Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali içerik olarak çok daha kapsamlı olacak. Komite olarak ince eleyip sık dokuyarak her kesimden insanımıza hitap eden, bilgilendiren, eğlendiren bir festival olması için çalıştık. Festivali planlarken Safranbolu’muzun tanıtımına büyük katkı sağlayacak, yerelde ve ulusalda ses getirecek programlar oluşturmaya çalıştık. İnşallah tüm halkımızın katılım sağlayacağı muhteşem bir festival yaşayacağız" dedi.


25 Eylül’de Aslanlar mevkisinden kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalde, festival meş’alesinin yakılmasıyla birlikte Necati ve Soykalar sahne alacak. Fotoğraf sergileriyle devam edecek festivalin ikinci gününde, "En iyi restore edilen ev" plaketi Guburoğlu Evi’ne verilecek. İkinci gün gençlik Kayra rap ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konserleri ile sona erecek. Festivalin üçüncü gününde, Safranbolu Çikolata Müzesi’nin açılışı yapılacak, "En iyi korunan ev" plaketi Elmacılar Evi’ne verilecek, üçüncü gün Hüseyin Turan konseriyle sona erecek. Festivalin son gününde etkinlikler doğa yürüyüşüyle başlayacak, Leyla Gencer söyleşisi, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film ve Fotoğraf Yarışması ödül töreni düzenlenecek. Festival Hakan Üngören ile Edip Akbayram konseriyle sona erecek.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:07
  1. konser
  2. fotoğraf
  3. sergi

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