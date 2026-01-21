Altın Rusya’yı uçurdu: Savaşta 216 milyar dolarlık kazanç

Bloomberg haber ajansı, fiyatı rekor üzerine rekor kıran altın sayesinde Rusya’nın son dört yılda 216 milyar dolar elde ettiğini yazdı.

Ajansın yazısında, “Rusya, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişten muazzam kazanç sağladı. Bu kazanç, Avrupa'da dondurulmuş ulusal rezervleriyle kıyaslanabilecek bir büyüklüğe ulaştı” ifadesine yer verildi.

Altın fiyatındaki artıştan elde edilen kazancın, varlıkların dondurulmasından kaynaklanan kayıpların büyük bir kısmını telafi edeceğini kaydeden Bloomberg, “Avrupa'da bloke edilen menkul kıymetler ve nakit para satılamaz veya rehin verilemezken, altın gerekirse hâlâ paraya dönüştürülebilir” diye yazdı.

Rusya'nın altın rezervlerinin fiyattaki artış nedeniyle geçen yıl 130 milyar dolar arttığını tespit edildi. Rusya Merkez Bankası’nın kasalarında 1 Ocak 2025 itibarıyla 195 milyar 700 milyon dolar değerinde altın külçesi bulunurken, bir yıl sonra bu rakam 326 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

Altın fiyatları söz konusu dönem içinde 1.7 kat artarak ons başına 2 bin 600 dolardan 4 bin 400 dolara çıktı.

Altın, Rusya Merkez Bankası’nın rezervlerinde yüzde 43.3’lük paya sahip. Öte yandan dövizin payı sadece yüzde 3.6 oranında artarak 428 milyar 300 milyon dolara ulaştı.