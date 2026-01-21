  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Ekonomide "Uzaylı" Alarmı: Altın ve Piyasalar Altüst Olabilir! Sosyete ve fenomenler dünyasında uyuşturucu operasyonu!Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut adliyeye sevk edildi! Ülkesindeki problem için önerisi olay oldu: Erdoğan’ı buraya getirmemiz lazım, çözerse o çözer Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler protesto düzenledi Amerikalı Trump’a tepkili Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü! Bayrampaşa'da yolsuzluk depremi! Belediye çalışanlarına şafak operasyonu! 54 kişi gözaltına alındı Kaçak ilaç şebekesi çökertildi Vatandaşa müjde: 4 ay zam yok! Trump İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi İran fobisi tavan yaptı MHRS üzerinden yeni tuzak! Sahte randevu cezası mesajlarına dikkat!
Dünya Altın Rusya’yı uçurdu: Savaşta 216 milyar dolarlık kazanç
Dünya

Altın Rusya’yı uçurdu: Savaşta 216 milyar dolarlık kazanç

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Altın Rusya’yı uçurdu: Savaşta 216 milyar dolarlık kazanç

Yükselen altın fiyatlarının etkisiyle Rusya’nın, özel askeri harekâtın başladığı tarihten bu yana yaklaşık 216 milyar dolar gelir elde ettiği hesaplandı.

Bloomberg haber ajansı, fiyatı rekor üzerine rekor kıran altın sayesinde Rusya’nın son dört yılda 216 milyar dolar elde ettiğini yazdı.

Ajansın yazısında, “Rusya, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişten muazzam kazanç sağladı. Bu kazanç, Avrupa'da dondurulmuş ulusal rezervleriyle kıyaslanabilecek bir büyüklüğe ulaştı” ifadesine yer verildi.

Altın fiyatındaki artıştan elde edilen kazancın, varlıkların dondurulmasından kaynaklanan kayıpların büyük bir kısmını telafi edeceğini kaydeden Bloomberg, “Avrupa'da bloke edilen menkul kıymetler ve nakit para satılamaz veya rehin verilemezken, altın gerekirse hâlâ paraya dönüştürülebilir” diye yazdı.

Rusya'nın altın rezervlerinin fiyattaki artış nedeniyle geçen yıl 130 milyar dolar arttığını tespit edildi. Rusya Merkez Bankası’nın kasalarında 1 Ocak 2025 itibarıyla 195 milyar 700 milyon dolar değerinde altın külçesi bulunurken, bir yıl sonra bu rakam 326 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

Altın fiyatları söz konusu dönem içinde 1.7 kat artarak ons başına 2 bin 600 dolardan 4 bin 400 dolara çıktı.

Altın, Rusya Merkez Bankası’nın rezervlerinde yüzde 43.3’lük paya sahip. Öte yandan dövizin payı sadece yüzde 3.6 oranında artarak 428 milyar 300 milyon dolara ulaştı.

Rusya daha fazla altın satacak! İşte sebebi
Rusya daha fazla altın satacak! İşte sebebi

Ekonomi

Rusya daha fazla altın satacak! İşte sebebi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov son noktayı koydu Çözüm Filistin Devleti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov son noktayı koydu Çözüm Filistin Devleti

Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov son noktayı koydu Çözüm Filistin Devleti

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı
Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

Ekonomi

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23