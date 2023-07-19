Altın rekora koşarken uzman isimden müthiş tahmin geldi: Doyum noktasına ulaşacak, o rakamı görecek

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altında 2 bin lira seviyelerinin görülme ihtimali olduğunu söyleyerek yatırımcılara uyarıda bulundu.

Gram altın rekor kıracak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk yatırımcılar için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. ""İç piyasada altın fiyatının dış piyasadaki etkilerle ve iç piyasada dolar/TL'nin çarpan etkisiyle bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde 1750 seviyeleri ve sene sonu itibarıyla da gram altında 2 bin lira seviyelerinin görülme ihtimali var" diyen uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Her halde 2 bin lirayı görecek"

Yani sene sonu itibarıyla gram altında yeni rekorlar bekliyorum. Tabi bu dış piyasadaki ons altının yükselme durumuna da bağlı ama ben her hâlükârda gram altının 2 bin lirayı göreceğini düşünüyorum.

Enflasyon artışı devam ettiği sürece de vatandaş elindeki parasını korumak için altın alımlarına devam edeceğini düşünüyorum. Bunun yanında düğün mevsimine girmiş durumdayız her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da altın alımları artmış durumda. Bu da fiyatları yukarı yönlü etkileyecektir."

Altın fiyatlarının ne zaman doyum noktasına ulaşacağına dair de konuşan uzman isim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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"İç piyasada güven ortamının artması halinde. Artık vatandaşın 'enflasyonun artmayacağına ve düşme eğilimine giriyor' inancına sahip olması halinde.

Artık altın fiyatlarının doyum noktasına ulaşacağını söyleyebiliriz. Bunun içinde bu doyum noktasına ulaşmanın henüz zamanı olduğunu düşünüyorum."