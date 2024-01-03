Altın otunun faydaları altın otu kürleri: Doğal bir hazine gibi çok sayıda faydası var! Yeni ortaya çıktı!

Altın otu; boyu yaklaşık 50-60 santimetrelere kadar uzayabilen otun popüler olmasının sebebi, çiçeklerinin kuruduktan sonra dahi hoş sarı rengini koruyabilmesidir. Lezzetli tadı ve güzel görünüme sahip altın otu, ülkemizde çeşitli bölgelerimize yetişmektedir. Altın otunu özel kılan, tabii ki faydalı özellikleri olduğu için, yüzyıllar önce de çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Çeşitli rahatsızlıklara iyi gelen altın otunun faydaları arasında; zayıflatıcı, rahatlatıcı, ateş düşürücü gibi özellikleri de yer alır. Şifalı altın otu, aynı zamanda zengin mineral ve vitamin deposudur.

İçeriğinde yüksek oranda antitusif ve kikatrizen barındıran altın otu çayı, vücuttaki enzimleri artırır.

Antitussif, kikatrizen, antiseptik, inflamatuar, antimikrobiyal veantialerjik gibi etkilere sahiptir. İçerdiği vitamin-mineral ve enzimler ile mucizevi bitkilerin arasında yer alır. Vücut salgısını destekleyen altın otu, pankreas salgısını arttıran enzimler açısından da zengindir. Günümüzde altın otu; çay olarak tüketilmektedir. Ayrıca altın otunun yağını da çeşitli şekillerde kullanım sağlayabilirsiniz. Ülkemiz sınırlarında çeşitli bölgelerde yetişen altın otu, yetiştiği bölgeye göre; mayasıl otu, altın çiçek, güneş çiçeği, dalak otu gibi başka isimler ile anılabilir. Şifalı özelliği ile son zamanlarda, evlerde süs bitkisi olarak da kullanılan gizemli bir bitki diyebiliriz.

Altın Otunun Faydaları Altın Otu Kürleri

Altın otunun faydaları şöyledir:

Altın otu sindirim sistemini düzenler. Mide öz suyunun artmasına destek olur ve sindirim problemlerine çözüm sağlar.

Yemeklerden sonra; şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunları önler.

İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Eklem ağrıları üzerinde ağrı giderici özelliği bulunur. Aynı zamanda, romatizmal ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Pankreas, böbrek, safra kesesinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Vücut salgılarının sağlıklı bir şekilde salgılanmasına yardımcı olur. Bu özelliği nedeniyle safra kesesi, böbreklerde oluşabilecek taş sorununun önüne geçer.

Vücudun yağ yakmasını kolaylaştırdığı için, zayıflama üzerinde olumlu etkisi bulunur. Yağ yakıcı özelliği için, altın otu bitkisinin çayını tüketebilirsiniz.

Antioksidan içeren yapısıyla; cildi kir ve mikroplardan arındırır. Ayrıca cildin daha sıkı olmasını sağlar.

Altın otunun faydaları arasında güzellik de yer alır. Cildi nemlendirir. Yaşlanma karşıtı etki gösterdiği de belirtilmektedir.

Basur (hemoroid) rahatsızlığı ve prostat gibi rahatsızlıkların tedavisinde de olumlu etkileri vardır.

Adet düzeni üzerinde olumlu etki sağlar. Çayını tüketebilirsiniz.

Varis rahatsızlığı üzerinde de etkisi bulunur.

Altın otunun ezilerek çıkarılan yağı da faydalıdır. Yaraların ve darbe sonucu oluşan morlukların iyileşmesi için yağı etki gösterir.

Cilt bakımı ve saç bakımında da etkilidir. Sivilce, saçkıran, kepek, selülit, cilt çatlakları gibi durumlarda da yağı olumlu etki gösterir.

Kireçlenme, eklem ağrıları üzerinde de rahatlatıcı etkisi vardır.