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Ekonomi Altın ne kadar yükselecek?
Ekonomi

Altın ne kadar yükselecek?

Altın yükselecek mi? Son zamanlarda altın fiyatları hızlı bir yükselişe geçti. Altın yatırımı yapmak isteyenler ise fiyatların artıp artmayacağını araştırmaya başladı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın ne kadar yükselir?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 22:49:00 -
Altın ne kadar yükselecek?

Altın özellikle son bir buçuk yılda en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri oldu. Son ayların en yüksek seviyelerine ulaşan altının ne kadar artış göstereceği ise merak ediliyor. Peki, altın ne kadar yükselecek?

Altın ne kadar yükselecek?

İşin uzmanları, rakamların daha da yükseleceğini ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

                                            Alış                     Satış

Gram altın                          613,04                  613,14

Çeyrek altın                       974,00                  1.006,00

Yarım altın                        1.949,00                2.012,00

Cumhuriyet altını              3.897,00              4.012,00

22 ayar bilezik                   555,18                  560,68

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