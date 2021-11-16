Altın özellikle son bir buçuk yılda en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri oldu. Son ayların en yüksek seviyelerine ulaşan altının ne kadar artış göstereceği ise merak ediliyor. Peki, altın ne kadar yükselecek?

Altın ne kadar yükselecek?

İşin uzmanları, rakamların daha da yükseleceğini ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Alış Satış

Gram altın 613,04 613,14

Çeyrek altın 974,00 1.006,00

Yarım altın 1.949,00 2.012,00

Cumhuriyet altını 3.897,00 4.012,00

22 ayar bilezik 555,18 560,68