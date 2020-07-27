Altın ne kadar yükseldi? Son dakika altın fiyatlarındaki rekor yükseliş!

Altın ne kadar yükseldi? Son dakika altın fiyatlarındaki rekor yükselişi sizler için derledik. Dünya piyasasını çalkalayan ve herkesi şok eden altın fiyatları bir hayli yükseldi. Şimdiye kadar görmediği fiyatlara yükselen gram altın, 426 liradan işlem görmeye devam ediyor. Gün içerisinde düşeceği düşünülse de 2020 Temmuz ayı altın fiyatlarının büyük bir düşüşe geçmeyeceği düşünülüyor. Peki ama bugün çeyrek, reşat, kulplu reşat altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte merak edilen detaylar...