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Ekonomi Altın ne kadar oldu? 26 Kasım güncel altın fiyatları
Ekonomi

Altın ne kadar oldu? 26 Kasım güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 26 Kasım altın fiyatları. Altın fiyatları bugün ne kadar? Ons altın ve gram altın ne kadar oldu.. Uzmanların altın yorumları...

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:35:00 -
Altın ne kadar oldu? 26 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Altın fiyatlarındaki değişiklikler takip ediliyor. İşte 26 Kasım güncel altın fiyatları...

26 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatı, dün dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşe paralel olarak değer kaybederken, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 465 lira seviyesinde hareket etti. Altının gram fiyatı, yeni güne ise 463 lira seviyesinden başladı. Yeni güne de düşüşle başlayan gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 460.11 lira seviyesini, en yüksek ise 464.11 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 12.03 itibarıyla yüzde 0.01 oranında düşüşle 461.83 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 141 liradan satılıyor.

Analistler altın yorumlarında, dolar endeksinin ağustostan bu yana en düşük seviyelere inmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı özeti ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceği bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.800 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Gram altın ne kadar?

460,81

463,21

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

460,19

460,28

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.811,35

1.812,18

ÇEYREK ALTIN FİYATI

736,30

752,56

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.945,20

3.001,03

YARIM ALTIN FİYATI

1.468,00

1.505,12

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.945,20

3.001,03

ATA ALTIN FİYATI

3.047,17

3.124,10

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

258,10

299,59

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

417,04

433,16

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