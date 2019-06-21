Altın ne kadar oldu? 21 Haziran gram, çeyrek, yarım altın fiyatı
Altın haberleri merak ediliyor. Altının fiyatı yükseldi. Vatandaşlar 21 Haziran Cuma günü Kapalıçarşı'da altın haftayı ne kadarla kapattı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki altın ne kadar oldu?21 Haziran 2019 Cuma 21:13
Altın haberleri merak ediliyor. Altının fiyatı yükseldi. Vatandaşlar 21 Haziran Cuma günü Kapalıçarşı'da altın haftayı ne kadarla kapattı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki altın ne kadar oldu?
Altın ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.745,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 261,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.745,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 242,60
Lira(Tam) Ziynet 1.705,00
Yarım Ziynet 852,00
Çeyrek Ziynet 427,00
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