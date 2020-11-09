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Ekonomi Altın ne kadar düştü? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Ekonomi

Altın ne kadar düştü? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın fiyatlarındaki gerileme vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın gerilerken çeyrek altın ve cumhuriyet altınındaki düşüş de devam ediyor. Cumartesi günü göreve gelen TCMB Başkanı Naci Ağbal, piyasaların ilk gününde yazılı bir açıklama yaptıktan sonra başlayan altın fiyatlarındaki gerileme tüm hızıyla devam ediyor. Peki, altın ne kadar düştü? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:43:00 -
Altın ne kadar düştü? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın son dakika itibarı ile 489 liraya kadar geriledi. Cumartesi günü göreve gelen TCMB Başkanı Naci Ağbal, piyasaların ilk gününde yazılı bir açıklama yaptıktan sonra başlayan altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. TCMB Başkanı Ağbal'ın, 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında gerekli adımların atılacağını belirtmesiyle altında gerileme başladı. 

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın, yeni haftaya dolar kurundaki sert düşüşe bağlı olarak değer kaybıyla başladı. Gram altın saat 15.30 itibarıyla 489 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı zaman içerisinde çeyrek altın 819 lira, Cumhuriyet altını da 3.461 liradan satılıyor.

8 Kasım altın fiyatlar böyle idi:

Gram altın alış 534,71

Çeyrek altın alış 855,54

Cumhuriyet altını alış 3.422,17

Yarım altın alış 1.705,74

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