Altın ne kadar düştü? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın fiyatlarındaki gerileme vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın gerilerken çeyrek altın ve cumhuriyet altınındaki düşüş de devam ediyor. Cumartesi günü göreve gelen TCMB Başkanı Naci Ağbal, piyasaların ilk gününde yazılı bir açıklama yaptıktan sonra başlayan altın fiyatlarındaki gerileme tüm hızıyla devam ediyor. Peki, altın ne kadar düştü? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?