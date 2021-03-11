Altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, çıktı mı? 11 Mart altın fiyatları
Altın fiyatı son dakika: 11 Mart altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Haftanın ortalarına gelindiğinde düşme ve çıkma eğilimine devam eden altın fiyatları bugünkü kaç para olduğu sorgulanmakta. Merkez Bankası’ın müdahalesi sonrası altın fiyatlarında düşmeler yaşanırken, özellikle de kontrollü normalleşme adımları çerçevesinde nikahların kısmi olarak başlaması da altın piyasasını hareketlendirmeye başladı. Peki altın bugün ne kadar? çeyrek altın, gram altın düştü mü çıktı mı? İşte detaylar.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta inişili çıkışlı bir grafik ortaya koyan gram altın yeni haftaya yükseliş algısıyla başlamıştı. Hafta ortasında altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar ya internet üzerinden altın piyasadasın ya da kuyumcuların kapısını aşındırmakta. Peki altın bugün ne kadar? Çeyrek düştü mü çıktı mı? Gram altın kaç para?
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
418,48
420,07
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?
417,74
417,82
ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?
1.731,62
1.731,93
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
668,40
683,13
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
2.673,54
2.724,21
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
1.332,59
1.366,28
ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?
2.673,54
2.724,21
ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?
2.754,95
2.824,63
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?
229,35
277,01
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?
378,72
407,37
%0,30
GÜMÜŞ GRAM FİYATI NE KADAR?
6,32
6,33
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI NE KADAR?
26,20
26,22