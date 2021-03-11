Altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, çıktı mı? 11 Mart altın fiyatları

Altın fiyatı son dakika: 11 Mart altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Haftanın ortalarına gelindiğinde düşme ve çıkma eğilimine devam eden altın fiyatları bugünkü kaç para olduğu sorgulanmakta. Merkez Bankası’ın müdahalesi sonrası altın fiyatlarında düşmeler yaşanırken, özellikle de kontrollü normalleşme adımları çerçevesinde nikahların kısmi olarak başlaması da altın piyasasını hareketlendirmeye başladı. Peki altın bugün ne kadar? çeyrek altın, gram altın düştü mü çıktı mı? İşte detaylar.