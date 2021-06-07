  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Ekonomi Altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları, gram altın fiyatları 7 Haziran canlı altın fiyatı
Ekonomi

Altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları, gram altın fiyatları 7 Haziran canlı altın fiyatı

Altın fiyatları son bir kaç haftadır yukarı yönlü hareket ediyordu. Çeyrek altın, bugün ne kadar? Kapalıçarşı’da altın fiyatı, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, bilezik yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Altın fiyatlarında son durumu merak edenler çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 7 Haziran 2021 Pazartesi son dakika altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-06-07 09:39:00 - 2021-06-07 09:40:10
Altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları, gram altın fiyatları 7 Haziran canlı altın fiyatı

Bugün altın fiyatları son dakika:Haftanın ilk iş gününde altın fiyatları kaç para olduğu altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Serbest piyasada altın fiyatları son günlerde bir hayli hareketlendiği görülüyor. Kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte düğün ve nikahların yeniden başlamış olması hiç kuşkusuz altın piyasasını da canlandırdı. Altın fiyatları anlık takip edilirken, gram altın cuma günü 525 TL seviyelerinden kapatmıştı. Peki altın ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

523,04

525,40

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

525,28

525,38

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.886,60

1.886,98

ÇEYREK ALTIN FİYATI

840,44

859,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.361,77

3.425,48

YARIM ALTIN FİYATI

1.675,63

1.717,99

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.361,77

3.425,48

ATA ALTIN FİYATI

3.447,00

3.532,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

287,91

344,98

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

473,36

505,67

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay