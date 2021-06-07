Altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları, gram altın fiyatları 7 Haziran canlı altın fiyatı
Altın fiyatları son bir kaç haftadır yukarı yönlü hareket ediyordu. Çeyrek altın, bugün ne kadar? Kapalıçarşı’da altın fiyatı, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, bilezik yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Altın fiyatlarında son durumu merak edenler çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 7 Haziran 2021 Pazartesi son dakika altın fiyatları…
Bugün altın fiyatları son dakika:Haftanın ilk iş gününde altın fiyatları kaç para olduğu altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Serbest piyasada altın fiyatları son günlerde bir hayli hareketlendiği görülüyor. Kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte düğün ve nikahların yeniden başlamış olması hiç kuşkusuz altın piyasasını da canlandırdı. Altın fiyatları anlık takip edilirken, gram altın cuma günü 525 TL seviyelerinden kapatmıştı. Peki altın ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
523,04
525,40
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
525,28
525,38
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.886,60
1.886,98
ÇEYREK ALTIN FİYATI
840,44
859,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.361,77
3.425,48
YARIM ALTIN FİYATI
1.675,63
1.717,99
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.361,77
3.425,48
ATA ALTIN FİYATI
3.447,00
3.532,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
287,91
344,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
473,36
505,67