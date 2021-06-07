Altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları, gram altın fiyatları 7 Haziran canlı altın fiyatı

Bugün altın fiyatları son dakika:Haftanın ilk iş gününde altın fiyatları kaç para olduğu altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Serbest piyasada altın fiyatları son günlerde bir hayli hareketlendiği görülüyor. Kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte düğün ve nikahların yeniden başlamış olması hiç kuşkusuz altın piyasasını da canlandırdı. Altın fiyatları anlık takip edilirken, gram altın cuma günü 525 TL seviyelerinden kapatmıştı. Peki altın ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

523,04

525,40

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

525,28

525,38

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.886,60

1.886,98

ÇEYREK ALTIN FİYATI

840,44

859,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.361,77

3.425,48

YARIM ALTIN FİYATI

1.675,63

1.717,99

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.361,77

3.425,48

ATA ALTIN FİYATI

3.447,00

3.532,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

287,91

344,98

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

473,36

505,67