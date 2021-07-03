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Ekonomi Altın ne kadar 3 Temmuz | Güncel gram çeyrek tam altın fiyatları
Ekonomi

Altın ne kadar 3 Temmuz | Güncel gram çeyrek tam altın fiyatları

Gram altın ne kadar? Hem altın yatırımcısı hem de düğün sezonunun açılması sebebiyle milyonlar sık sık altın fiyatını araştırmaya başladı. Peki, gram altın kaç lira oldu? Gram altın ne kadar 3 Temmuz

Yeniakit Publisher
2021-07-03 08:58:00 -
Altın ne kadar 3 Temmuz | Güncel gram çeyrek tam altın fiyatları

Koronavirüs salgınıyla yatırımcısını yüzünü güldüren altın son dönemde inişli çıkışlı bir seyir çiziyor. 1 Temmuz itibariyle yasakların kalkmasıyla düğün sezonu açıldı. Hal böyle olunca gram ve çeyrek altın fiyatı daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, çeyrek altın kaç lira 3 Temmuz

Altın ne kadar 3 Temmuz | Güncel gram çeyrek tam altın fiyatları

                                             ALIŞ                   SATIŞ

Gram altın                           498,75                  498,82

Çeyrek altın                        805,00                  823,00

Yarım altın                          1.610,00               1.646,00

Cumhuriyet altını             3.215,00               3.280,00

22 ayar bilezik                   452,96                  455,31

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