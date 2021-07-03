Altın ne kadar 3 Temmuz | Güncel gram çeyrek tam altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Hem altın yatırımcısı hem de düğün sezonunun açılması sebebiyle milyonlar sık sık altın fiyatını araştırmaya başladı. Peki, gram altın kaç lira oldu? Gram altın ne kadar 3 Temmuz
Koronavirüs salgınıyla yatırımcısını yüzünü güldüren altın son dönemde inişli çıkışlı bir seyir çiziyor. 1 Temmuz itibariyle yasakların kalkmasıyla düğün sezonu açıldı. Hal böyle olunca gram ve çeyrek altın fiyatı daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, çeyrek altın kaç lira 3 Temmuz
Altın ne kadar 3 Temmuz | Güncel gram çeyrek tam altın fiyatları
ALIŞ SATIŞ
Gram altın 498,75 498,82
Çeyrek altın 805,00 823,00
Yarım altın 1.610,00 1.646,00
Cumhuriyet altını 3.215,00 3.280,00
22 ayar bilezik 452,96 455,31