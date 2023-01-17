Altın mühür bitkisi ne işe yarar? Doğada bulmak imkansız gibi: Çayı, otu, altın mühür bitkisi nasıl kullanılır?

Altın Mühür Nedir?

Altın mühür kökü yüzlerce yıldır var. Aslında, Kızılderililer yaygın rahatsızlıklarının birçoğunda altın mühür kökünü kullandılar. Cilt bozuklukları, sindirim sorunları ve göz tahrişleri, altın mühür çözdüğü söylenen birçok sorundan sadece birkaçıydı. Avrupalı ​​yerleşimciler bölgeye geldiğinde, Iroquois kabilesi, onlara altın mühürün iyileştirici özelliklerini tanıttı. Sonuç olarak, bitki 19. yüzyıl boyunca popülerlik kazandı. Aynı zamanda ünlü bir bitki uzmanı tarafından her derde deva olarak tanıtıldı.

Son yıllarda, goldenseal, doğal otlar ve sağlık pazarında yaygın olarak pazarlanmaktadır. Sağlığa faydaları geniş çapta tartışıldı ve birçok bitki uzmanı onu satın alabileceğiniz daha iyi ürünlerden biri olarak tanıtıyor. Sonuç olarak, son zamanlarda daha popüler hale geldi ve bu nedenle fiyatı da arttı.

Altın mühür kökü, özellikle Ekinezya ile karıştırıldığında vücuda birçok faydası vardır. Ekinezya ve altın mührün ana faydalarından biri, vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmalarıdır. Çok sık soğuk algınlığına yakalanan biriyseniz veya yıl boyunca birkaç kez grip oluyorsanız Ekinezya ve altın mühürden faydalanabilirsiniz. Yüzyıllardır var olan uygun bir takviye ile, bağışıklık sisteminize, doktora gitmenize gerek kalmadan hastalıklar ve enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğu desteği verebilirsiniz.

Altın mühür bitkisinin bağışıklık sistemine yardımcı olmasının yanı sıra, sindirim sistemi için büyük bir yardımcı olduğu, kabızlık ve ishal semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Altın mühür özü, sağlıklı cildi destekleyen harika bir doğal bitki olduğu için çeşitli cilt ve kozmetik ürünlerine de eklenir.

Bazı uzmanlar, sivilceniz varsa, bu bitkinin egzama ve diğer cilt problemleriyle ilişkili kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olacağına inanmaktadır.

Altın mühür aynı zamanda doğal bir idrar söktürücüdür. Bu, vücudunuzda aşırı su ağırlığı varsa, altınmühür özü, ondan kurtulmak için idrara çıkma ve terlemeyi artırmaya yardımcı olacağı anlamına gelir. Ayrıca artrit ve diğer eklem ağrılarında yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Eklemlerin düzgün hareket etmesini sağlar ve eklem fonksiyonlarını engelleyebilecek sıvıların ve diğer malzemelerin birikmesini önlemeye yardımcı olur. Bazı durumlarda, bu doğal ürün, bağışıklık sistemleri üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını görmek için HIV veya AIDS hastalarına verilmiştir. Araştırmacılar ayrıca şu anda bu korkunç hastalık üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olup olmadığını öğrenmek için kanser hastaları üzerinde altın mührü test ediyor. Sağlık üzerinde gerçekten olumlu bir etkisi olup olmadığını belirlemek için henüz kesin bir kanıt üretilmemiştir, ancak çalışmalar devam etmektedir.

İnsanların altın mühür kullanmasının bir başka önemli nedeni de mukus zarı enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olmaktır. Sinüsler, boğaz, ağız ve idrar yollarının tümü, bağırsaklar ve vajinal duvarların yanı sıra enfeksiyona maruz kalır. Altın mühür, bu tür enfeksiyonlarla savaşmak ve önlemek için ideal olan antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu için bu enfeksiyonları tedavi edebilir. Ayrıca yara iyileştirici olarak yaygın olarak kullanılır ve oluşan mantarları önlemek ve kurtulmak için cilt enfeksiyonlarına yayabilirsiniz.

Altın Mühür Otu Nerde Satılır?

Bu otu aktarlardan ve online olarak satın alabilirsiniz. Fiyatları ucuzdur.

Altın Mühür Faydaları

Altın mühür (hydrastis canadensis) bugün piyasadaki en popüler bitkilerden biridir. Geleneksel olarak Yerli Amerikalılar tarafından cilt bozukluklarını, sindirim problemlerini, karaciğer rahatsızlıklarını, ishali ve göz tahrişlerini tedavi etmek için kullanılmıştır.

Altın mühür bitkisi, 1800’lerin başında Samuel Thompson adlı bir bitki uzmanı tarafından tanıtılması nedeniyle yaygın bir popülerlik kazandı. Thompson, altın mührün birçok rahatsızlık için sihirli bir tedavi olduğuna inanıyordu. Thompson’ın tıp sistemi popülerliğini yitirene kadar bu bitkiye olan talep çarpıcı biçimde arttı. Yıllar geçtikçe, altın mühür bitkisi popülerlik dönemlerinden geçti. Altın mühür besin takviyesi formunda mevcuttur. Cilt yaralarını iyileştirmek için krem ​​veya merhem olarak da mevcuttur. Altın mühür bitkisel tentürü, ağız yaraları ve boğaz ağrıları için gargara veya gargara olarak kullanılabilir.

Altın mühür çayı

Sarı altın otu çayı, doğal ve aromatik tadıyla günlük tüketimde sıkça tercih edilir. Çayın lezzeti dışında bu minik ve altın çiçekli bitki.

Bazı alternatif tıp uzmanlarına göre, altın mühür kökü, safranın salgılanmasını ve akışını uyaran bir bitkidir ve ayrıca bu mucize bitki bir balgam söktürücü olarak da kullanılabilir. Alternatif tıpta, ağız, sinüsler, boğaz, bağırsaklar, mide, idrar yolu gibi pek çok bölgede, mukoza zarının enfeksiyonları için altın mühür bitkisi kullanılır. Ek kullanımları arasında küçük yara iyileşmesi, mesane enfeksiyonları, derinin mantar enfeksiyonları, soğuk algınlığı ve grip ve sinüs ve göğüs tıkanıklığı gibi rahatsızlıklarının tedavisinde de kullanılır.

Altın Mühür Bitkisi Cilde Faydaları

Altın mühür otu, döküntüler, ülserler, yara enfeksiyonları, kaşıntı, egzama, akne, kepek, saçkıran, uçuk kabarcıkları ve uçuklar için cilde uygulanır. Ağız ve diş eti ağrılarında da altın kökü çayı gargara olarak kullanılır. Bazı insanlar göz iltihabı ve konjonktivit veya “kırmızı göz” adı verilen göz enfeksiyonları için göz yıkama olarak altın mühür çayı kullanır.

Altın mühür, doğal bir anti-inflamatuar, antiseptik ve iyileştirici bitkidir. Bu saç saplı bitki, yaz aylarında tek bir büyük ahududu benzeri çiçek taşır. Kanada ve Amerika’ya özgüdür ve Yerli Amerikalıların geleneksel bir şifalı bitkisidir. Anti-inflamatuar, antiseptik ve büzücü özellikleri için geleneksel olarak kullanılan harika bir çok kullanımlı bitkidir ve son derece acı bir toniktir. Genellikle sindirim sorunlarına yardımcı olmak için bir tonik olarak kullanılır. Son zamanlarda altın mühür bitkisi, doğal bir antibiyotik, bağışıklık güçlendirici ve hatta bir kanser savaşçısı olarak kullanılmıştır.

Vitamin deposudur

Altın mühür bitkisinin cilt iyileştirici özellikleri, mukoz membranlar üzerinde güçlü bir “büzücü etki” yaratan, yani cilt üzerinde sakinleştirici ve iyileştirici bir etkiye sahip olduğu anlamına gelen, fantezi olarak adlandırılan fitokimyasal alkaloidler sayesindedir: berberin, kanadin ve hidrastin. Berberine, portakal rengini ve tıbbi özelliklerinin çoğunu verir. Altın mühür bitkisi, zengin bir A vitamini, B vitamini, C vitamini ve E vitamini kaynağıdır. Önemli mineraller demir, çinko, potasyum, kalsiyum ve manganez içerir. Esansiyel yağ asitlerinde yüksektir.

Doğal akne tedavisinde kullanılır?

Bir dahaki sefere sevgilinizle bir yemek için rezervasyon yaptığınızda, bu neredeyse her zaman yüzünüzün ortasında sivilce patlamasını garanti eder, değil mi? Bu yüzden evinizde biraz altın mühür bitkisi bulundurun. Pekala, bu cevheri, sivilceyle savaşan diğer bazı bitkilerle birlikte kullanabilirsiniz bu yüzden sinir bozucu sivilceler göründüğünde altın mühür çayı ile cildinizi temizleyin. Sevimsiz ama gerçek. begonya.com'un aktardığı haberde: Doğal antibakteriyel ve antienflamatuar özellikler kızarıklığı yatıştırır ve akneye neden olan bakterilerle savaşır ve doğal büzücü özellikler epidermise kan akışını uyarır. Bu da aknenin daha hızlı iyileşmesine yol açar. Altın mühür bitkisinin cilde faydaları, klinik testlerle doğrulanır. Harika sivilceleri yok eden, cildi sakinleştiren bir yapıdadır. Akneye neden olan bakterileri çok kısa zamanda öldürür.

Kaşıntılı ve i̇ltihaplı ciltler i̇çin kullanılır

İltihaplı cilt rahatsızlıkları, dünyadaki en yaygın cilt problemlerinden biridir. Neyse ki, doğada, reçeteli ilaçların yan etkileri olmadan reaktif, kırmızı, iltihaplı cildi sakinleştirmek için anti-inflamatuar faydaları olan bol otlar var. Bu harika bitkilerden biri de Altın Mühür! Yaygın kaşıntılı döküntüler, mantar koşulları ve iltihaplı yaraların yanı sıra egzama, dermatit ve sedef hastalığı için ideal bir bitkisel çözüm haline getirir. Bu nedenle çok amaçlı altın mühür bitkisi, Rosacea’yı sakinleştirmek için mükemmeldir ve sinerjik sihrini kızarıklıklar ve kaşıntılı cilt üzerinde gösterir.

Doğal cilt antiseptiğidir

Eğer sürekli bir yerlere çarpan biriyseniz, özellikle ellerinizde her zaman açıklanamayan kesikler ve çarpmalarla karşılaşırsanız, ilk yardım çantanızda fitoseptik kremimiz şeklinde bir miktar altın mühür bulunması gerekir. Altın mühür bitkisi küçük açık yaralarda güvenle kullanılabilir. Altın mühür, iç savaşta yaraları tedavi etmek için kullanıldı. Adını, kırıldığında gövde üzerinde bulunan, altın mum harfli bir mührü andıran altın sarısı işaretlerden alır ve bize altın mühür adını verir. Cherokee Kızılderilileri altın mührü kıyafetlerini boyamak, yüzlerini boyamak, yaraları iyileştirmek ve ağrılı gözleri yıkamak için kullandılar. Altın mühür bitkisi bir zamanlar aşırı ekildiği için ihracatında kısıtlamalar var. Ancak artık kontrol ediliyor.

Altın Mühür Çayı Nasıl Kullanılır?

Altın mühür çayı yapmak istiyorsanız, bir gram kurutulmuş altın mühür bitki kökünü iki çay bardağı suda beş ila on dakika demledikten sonra süzün. Ardından isterseniz tüketin ya da bir pamuk topa batırın ve cildinizde etkilenen bölgeye uygulayın.

Altın mühür bitkisi Nasıl kullanılır?

Eğer bu bitkiyi çay olarak tüketmek istiyorsanız tarif 2: 0,5-1 gram kurutulmuş bitki kökünü 150 ml kaynar suda 5-10 dakika demledikten sonra süzerek tüketmeniz önerilmektedir. Not: Altın mühür kökünü saklarken, oda sıcaklığında, nem, yüksek ısı ve güneş ışığından koruyarak saklamaya özen gösteriniz. (25- 50 100 şeklinde ayarlayın)