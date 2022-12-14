Altın mı, dolar mı hangi yatırım aracı ne kazandırdı? 14 Aralık 2022 gram altın, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasalardaki son durum

Bugün 14 Aralık 2022 günü altın fiyatları altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Gün içinde altın fiyatları güne düşüşle başladı. İlgiyle takip edilen gram altın son günü 1.085,20 TL'den kapatmıştı. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları... anlık takipleriyle haberimizde...

Hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Altın, dünyanın en kıymetli metalleri arasında yer almaktadır. Tarih boyunca çeşitli metaller keşfedilmesine rağmen bunlar arasından en çok ilgi görenidir. Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Gümüşte en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Gümüş Gr Fiyatları

Gümüş Gr güncel satış fiyatı anlık olarak 14,21 TL, Gümüş Gr alış fiyatı ise 14.1873 TL üzerinden işlem görmektedir. Gümüş Gr fiyatları en son 14 Aralık 2022 04:51'de güncellenmiştir. Bu veriler doğrultusunda 1 Gümüş Gr fiyatı 14,21 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatları 14 Aralık Çarşamba gününde 1.083,58 TL alış fiyatı ve 1.083,78 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı da sorgulanıyor. Yarım altın önceki gün kapanışını 3.590,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.530,00 TL alış fiyatı ve 3.586,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.795,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.769,00 TL alış fiyatı ve 1.791,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 7.156,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 7.083,00 TL alış fiyatı ve 7.142,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.284,00

Ata altın satış: 7.332,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.087,00

Tam altın satış: 7.145,00

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,63 (Alış) - 18,64 (Satış)

EURO: 19,83 (Alış) - 19,85 (Satış)

STERLİN: 22,97 (Alış) - 23,08 (Satış)

1 DOLAR = 18,64 TL

GOLDMAN SACHS DA YÜKSELİŞİ İŞARET ETTİ

Goldman Sachs'ın Ekonomik Araştırma biriminin hazırladığı raporda, “Çin'in petrol talebi 2023'te 2022'ye göre 1 milyon varil/gün artabilir” dedi

Goldman Sachs, zayıf görünüm nedeniyle gelecek yılın başları için petrol fiyatı tahminlerini düşürdü. Goldman'ın yaptığı tahminlere göre hisse, gelecek yılın gelirlerinin 13,9 katından işlem görüyor. Goldman Sachs'ın 2023 petrol tahmini için haberlerimizi tıklayınız.