Altın mı, dolar mı hangi yatırım aracı ne kazandırdı? 14 Aralık 2022 gram altın, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasalardaki son durum
14 Aralık 2022 Çarşamba gününde gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları sıkça araştırılıyor. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Altın ve dolardan daha çok kazandıracak denilmişti. Çarpıcı açıklamalar, piyasa tahminlerine yeni tahminler ekleniyor. Uzmanlar tarafından altından en çok kazandıran yatırım aracı gümüş olduğu belirtiliyor. Gram altın son kapanışını 1.085,20 TL üzerinden yapmıştı. Peki dolar ne kadar oldu? Yeni yıllarda ne olacak? 14 Aralık Çarşamba 2022 güncel döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorularının cevabını haberimizde derledik.
Bugün 14 Aralık 2022 günü altın fiyatları altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Gün içinde altın fiyatları güne düşüşle başladı. İlgiyle takip edilen gram altın son günü 1.085,20 TL'den kapatmıştı. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları... anlık takipleriyle haberimizde...
Hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Altın, dünyanın en kıymetli metalleri arasında yer almaktadır. Tarih boyunca çeşitli metaller keşfedilmesine rağmen bunlar arasından en çok ilgi görenidir. Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Gümüşte en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
Gümüş Gr Fiyatları
Gümüş Gr güncel satış fiyatı anlık olarak 14,21 TL, Gümüş Gr alış fiyatı ise 14.1873 TL üzerinden işlem görmektedir. Gümüş Gr fiyatları en son 14 Aralık 2022 04:51'de güncellenmiştir. Bu veriler doğrultusunda 1 Gümüş Gr fiyatı 14,21 TL'ye karşılık gelmektedir.
14 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
Gram altın ne kadar?
Gram altın fiyatları 14 Aralık Çarşamba gününde 1.083,58 TL alış fiyatı ve 1.083,78 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın fiyatı da sorgulanıyor. Yarım altın önceki gün kapanışını 3.590,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.530,00 TL alış fiyatı ve 3.586,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.795,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.769,00 TL alış fiyatı ve 1.791,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 7.156,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 7.083,00 TL alış fiyatı ve 7.142,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.284,00
Ata altın satış: 7.332,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.087,00
Tam altın satış: 7.145,00
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(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ
ABD Doları: 18,63 (Alış) - 18,64 (Satış)
EURO: 19,83 (Alış) - 19,85 (Satış)
STERLİN: 22,97 (Alış) - 23,08 (Satış)
1 DOLAR = 18,64 TL
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