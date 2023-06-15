Altın mı, dolar mı alınır? En mantıklı yatırım hangisi? FED kararı sonrası New York borsasında hareketlilik

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını %5,00 - %5,25 aralığında sabit tuttu. Yatırımcıların merakla beklediği karar sonrası altın ve dolardaki durum merak edildi. Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın ve dolarda düşüş yaşandı. Gözler bir yandan da New York borsasına çevrilirken, borsa karışık seyirle kapandı.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını 14 Haziran’da %5,00 - %5,25 aralığında sabit tuttu. FED’in fazi kararı küresel piyasalarda gözleri altın ve dolara çevirdi.

Faiz kararı sonrası 1.955,58 dolar olan ons altın %-0,17'lik düşüşle 1.940,41 dolara seviyesine geldi.Gram altın fiyatı en yüksek 1.484,62 TL en düşük ise 1.474,67 TL seviyesini görmüştü. Şu sıralarda gram altın %-0,36 düşüş göstererek 1.471,440 TL'ye geriledi.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYİRLE KAPANDI

New York borsası, Fed'in politika faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit bırakması sonrası karışık seyirle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi 230 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,68 azalışla 33.979,33 puana düştü.

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S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 4.372,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kazançla 13.626,48 puana yükseldi.

Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan para politikası kararları sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Altın fiyatları ve dolar kuru düşüşünü sürdürürken yatırımcının aklındaki soru " En mantıklı yatırım hangisi olur" sorusu oldu. Piyasalar gelecekte ne bekliyor? Altın mı, dolar mı alınır?

Piyasalar belirsizlik devam ediyor. Hal böyle olunca vatandaşta ne yapacağını şaşırdı. Hem altın yükseliyor hem de döviz kurunda hareketlilik devam ediyor. Vatandaşın aklında tek bir soru var: Piyasalar gelecekte ne bekliyor? Altın mı, dolar mı alınır? İşte bu sorunun cevabı haberimizde..

ALTIN MI, DOLAR MI ALINIR?

Döviz kurunun ilerleyen aylarda 25-26 TL'ye çıkacağı öngörülüyor. Tabi ki altının da sene sonunda iyice artacağı öngörülüyor.

Altın uzmanları, Altın fiyatlarının gelecek dönemde yükselmesini beklediklerini iddia etti. Altının ons fiyatında yükseliş bekleyen piyasa uzmanları Aralık ayını işaret ederek ciddi bir yükseliş yaşanabileceğini açıkladı. Öte yandan geçtiğimiz hafta altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte fiziki altın satışlarında adeta patlama yaşandı.