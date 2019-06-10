Altın mevduatında aslan payı İstanbul’un

Yılın ilk çeyreğinde iki kat artarak 50 milyar liraya dayanan altın mevduatından en büyük payı 15,5 milyar lirayla İstanbul aldı. Bu ilimizi 4,9 milyar lirayla Ankara, 2,6 milyar lirayla İzmir ve 1,8 milyar lirayla Bursa takip etti. Konya 1,4 milyar lirayı, Kocaeli ve Antalya 1,2 milyar lirayı, Adana ise 785 milyon lirayı aşkın altın mevduatıyla öne çıktı.