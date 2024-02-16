Altın madeni faciası soruşturmasında yeni gelişme
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Erzincan İliç'teki maden sahasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.
Dronlar, 2 bölgede metal yoğunluğu tespit etti. Ardından heyelanda kaybolan bir kamyonun parçalarına ulaşıldı.
Adli ve idari soruşturma sürerken, gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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