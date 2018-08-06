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Altın madalyalı güreşçiler ülkeye döndü

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Erkek Serbest Güreş Milli Takımı ülkeye döndü.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:43
Altın madalyalı güreşçiler ülkeye döndü

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde eden ay-yıldızlı kafile, Roma'dan kalkan tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, şampiyonayı başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Sporcularımız savaştılar. Zaten savaşmasalardı, altın madalya almaları mümkün değildi. Zorlu bir şampiyona oldu ama sporcularımız, çok büyük bir başarıya imza attılar. Madalya alan güreşçilerimizi ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda daha büyük bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

'OLİMPİYATTA KENDİLERİNİ GÖSTERECEKLER'

Genç güreşçileri karşılamaya gelen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, madalya kazanan sporcuları tebrik ettiğini aktararak, "Genç yaşta uluslararası başarı elde eden sporcularımız, birkaç yıl sonra dünya şampiyonaları ve olimpiyat oyunlarında kendilerini gösterecekler. Ülkemize altın madalya kazandıracak ve İstiklal Marşı'mızı okutacaklar. Sancaktepe Belediyesi olarak güreşte tesisleşme ve altyapıya çok büyük önem vermiştik. Altyapıdan gelen Ramazan Sarı ve Arif Özen, Avrupa şampiyonu oldu. Onları yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

'HEDEFİM 2020 TOKYO'

Şampiyonada erkekler serbest stil 86 kiloda altın madalyayı boynuna takan Arif Özen, çok mutlu olduğunu kaydederek, "Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağım. Hedefler her zaman büyür. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları. Desteklerinden dolayı başkanımız İsmail Erdem'e teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Erkekler serbest stil 79 kiloda altın madalya elden eden Ramazan Sarı ise İstiklal Marşı'nı okuttuğu için mutlu olduğunu ve hedefinin Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı tekrar dalgalandırmak olduğunu ifade etti.

Türkiye, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar olmak üzere 3 kategoride yapılan şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 13 madalya ile tamamladı. Erkek grekoromen ve kadın milli takımları, daha önce yurda dönmüştü.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:43
  1. Aydın
  2. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası
  3. Erkek Serbest Güreş Milli Takımı

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