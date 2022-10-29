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Ekonomi Altın konusunda her tahmini tutan Haluk Özdil’den yeni bomba: Altını olan o tarihe dikkat etsin
Ekonomi

Altın konusunda her tahmini tutan Haluk Özdil’den yeni bomba: Altını olan o tarihe dikkat etsin

Altın fiyatlarına ilişkin yaptığı tahminlerle uzun süre gündemden düşmeyen araştırmacı yazar Haluk Özdil yeni tahminini kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 15:09:00 -
Altın konusunda her tahmini tutan Haluk Özdil’den yeni bomba: Altını olan o tarihe dikkat etsin

Altın yatırımcısı iç piyasada yaşanan değişimleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Ons altın ve döviz kurundaki değişimler altın fiyatlarında yeni seviyeleri belirliyor. Altın yatırımcısının uzun süredir beklediği gram altındaki bin lira barajına iç piyasada hafta içerisinde oldukça yaklaşılmıştı.

29 Ekim 2022 Cumartesi günü altının gram fiyatı 983 liradan işlem görüyor. Altının gramının bin lira seviyesini aşması için ons altında ya da dolar kurunda artış gerçekleşmesi gerekiyor.

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmacı yazar Haluk Özdil, "Altının yükselme ayı olarak sizlere Haziran aynı vermek istiyorum. Haziran ayından itibaren altın tüm dünyada yükselmeye başlayacak. Çünkü bitmeyen savaşlar, bitmeyen gerilimler, nükleer tehditler, dünya savaşının gündemde olması altını fena halde etkilenecek. FED’in artık faiz konusunda gideceği bir nokta kalmadı. FED’in faizleri artırması altını baskılıyordu. Ama Haziran’dan sonra işler değişecek" dedi.

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