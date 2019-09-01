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Altın Kiraz’ın başpehlivanı İsmail Balaban oldu

Korkuteli 31’inci Geleneksel Altın Kiraz Pehlivan Güreşleri’nde finalde Şaban Yılmaz’ı yenen İsmail Balaban başpehlivan oldu.

01 Eylül 2019 Pazar 22:24
Altın Kiraz’ın başpehlivanı İsmail Balaban oldu

Korkuteli 31’inci Geleneksel Altın Kiraz Pehlivan Güreşleri’nde finalde Şaban Yılmaz’ı yenen İsmail Balaban başpehlivan oldu. Geçenin geç saatlerine kadar devam eden güreşlerde bu yıl ilk defa ağalık ihalesi yapılmadı. Güreşlerin favori ismi Ali Gürbüz, çeyrek finalde yenilmesiyle tribünler boşaldı.


Korkuteli’nde 31’inci Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Güreşleri’ne Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 67’si başpehlivan olmak üzere toplam 875 pehlivan katıldı. Güreşler öncesinde Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, geçtiğimiz yıl seçilen güreş ağası Hamdi Sarıca, başta başpehlivanlar olmak üzere güreşlere katılan pehlivanlar ellerinde Türk bayrakları ile saha içinde tur attılar.


Korkuteli 100. Atatürk Stadyumu’nda sabah saat 10.00’da başlayan güreşlere Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kırkpınar’ın altın kemerli güreş ağası Seyfettin Selim, çevre belediye başkanları, siyasi parti ilçe ve ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve 15 bine yakın güreşseverler katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:24
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