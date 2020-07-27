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Ekonomi

Altın kazandırmaya devam ediyor! Tarihi rekor seviyeye ulaştı

Ons altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş gram altın fiyatlarında yukarı yönlü harekete neden oluyor. Ons altın 1944 dolar seviyesine ulaşarak tarihi rekor seviyeye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 07:41:00 - 2020-07-27 07:50:13
Altın kazandırmaya devam ediyor! Tarihi rekor seviyeye ulaştı

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Geçtiğimiz hafta rekora yaklaşan ons altın bugün itibarıyla rekor kırdı ve altın fiyatları sert yükseliş gösterdi. Gram altın 428.1 lira ile ons altın da 1944.9 dolara yükselerek tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Ons altın gün içinde en düşük 1900 dolar, en yüksek 1944 dolar seviyesini gördü. Saat 07:02 itibariyle 1931 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise gün içinde 11 liralık bant içinde hareket ederek en düşük 417.8 lira, en yüksek 428.1 lirayı gördü.

Saat 07:02 itibariyle gram altın 425 liradan alıcı buluyor.

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