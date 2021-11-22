  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın ile ilgili yeni gelişme! Yeniden basılması için çalışma başlatıldı
Ekonomi

Altın ile ilgili yeni gelişme! Yeniden basılması için çalışma başlatıldı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Hamit ve Reşat altınlarının yeniden basılması yönünde çalışma başlattığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 18:09:00 -
Altın ile ilgili yeni gelişme! Yeniden basılması için çalışma başlatıldı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Hamit ve Reşat altınlarının tekrar basılması yönünde çalışma başlattığı duyuruldu.

İstanbul Kuyumcular Odası’ndan (İKO) konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İKO Başkanı Mustafa Atayık'ın Hamit ve Reşat altınlarıyla ilgili piyasada yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla Darphane üst yönetimiyle sürdürdüğü görüşmeler sonuç verdi. Darphane, vatandaşın Reşat ve Hamit altınlarına olan ilgilerinden dolayı, bahse konu altınların yeniden basılması yönünde çalışma başlattı.

İstanbul Kuyumcular Odası Yönetimi, SMS yoluyla sektörü konuya ilişkin bilgilendirdi.

SMS'te, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile İKO Başkanı Mustafa Atayık tarafından yapılan görüşmeler neticesinde, Hamit ve Reşat altınlarının, piyasadaki olumsuz sonuçlarını önlemek adına, taklit edilen ürünlerden ayırt edici özelliklere sahip olacak şekilde Darphane tarafından basılarak en kısa zamanda piyasaya sürülmesine karar verilmiştir. Piyasaya sürüleceği tarih ise daha sonra tarafımızdan açıklanacaktır. Bilgilerinize önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar veya bozduracaklar dikkat! İslam Memiş gümüşü tavsiye etti
Ekonomi

Altını olanlar veya bozduracaklar dikkat! İslam Memiş gümüşü tavsiye etti

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Analist İslam Memiş, "Altın sahibi olmak artık kolay olmayacak’’ diyerek gümüşü tavsiye etti.
Kripto para piyasasında neler oluyor? Kritik tarih neden verildi: İşte ayrıntılar…
Ekonomi

Kripto para piyasasında neler oluyor? Kritik tarih neden verildi: İşte ayrıntılar…

FETÖ ve benzeri yapıların çok sıkça kullanarak ‘kara para’ akladıkları kripto para piyasalarında endişe hakim. Kripto para piyasasını yakınd..
Otomotiv firmaları kara liste dönemini başlattı
Otomotiv

Otomotiv firmaları kara liste dönemini başlattı

Otomotiv firmaları, başta galericiler olmak üzere 'al-sat' işi yaparak araçları 30-40 bin TL üzeri fiyatlara satanları engellemek amacıyla k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay