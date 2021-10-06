Altın ile ilgili ezber bozan tahmin! Yatırımcılar bu sözlere üzülecek

Altında beklenen ivme bir türlü yakalanamıyor. Gidişat genel anlamda yatay düzeyde devam ederken çarpıcı bir tahmin geldi.

Yeni Çağ’da kaleme aldığı yazısında önemli değerlendirmelerde bulunan Evren Devrim Zelyut, altın konusunda mütevazi olmamız gerektiğini söyledi. Yani Zelyut, uzun vadede altının yüksek rakamlara ulaşmasını beklemiyor.

İşte Zelyut’un o açıklamaları:

Akla ilk gelen yatırım aracı altın. Altın dediğimiz zaman şunu unutmayın; küresel manada askeri, politik, siyasi, ticari ve sağlık riskinin ortaya çıkması gerekiyor. Salgın nedeni ile altının onsu 2020 Mart ayında 1470 dolardan, 2020 Ağustos ayında 2075 dolara kadar çıktı. Kabaca yüzde 40 civarı kazanç sağladı. Peki bu saatten sonra ne olur? Eğer Delta kontrolden çıkarsa, yeni aşı gerekirse altında benzer bir performans sürpriz olmaz. Ancak hükümetler ekonomileri kapamaya niyetli değil. Üretim süreci kesilmeyecek gibi. İşi sürü bağışıklığı ve yoğun aşılama ile çözme niyetindeler. O zaman 12 aylık vadede altından beklentilerde mütevazı olmalıyız. Ancak altın her zaman altındır. Bunu da unutmamak gerek.