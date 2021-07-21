'Altın' iddiası: Erken bir davranış olabilir

Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? gibi soruların cevapları merak edilirken, IKON Menkul sarı metale ilişkin iddialarını açıkladı.

IKON Menkul, altın fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dün 1826 seviyesin tepki vermiş olan sarı metal, yakın zamanın bir önceki tepesi ola 1834’e yaklaşamayınca güç kaybetti ve geri çekildi." ifadelerini kullandı.

"Gün içerisinde ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1.12 seviyelerinden %1.26 seviyelerine yükselmesi, Ons Altın üzerindeki baskıyı arttıran etkenlerden biri oldu." diyen IKON Menkul, "Bugün yaşanan geri çekilme ile birlikte hafta başında test edilen 1794 desteği tekrar test edildi." açıklamasında bulundu.

"Erken bir davranış olabilir"

paraborsa.net'in haberine göre; IKON Menkul, altın ile ilgili şu iddialarda bulundu:

"Burada her ne kadar gün içi satışlar görülse de, 1794 desteği kırılmadan olası bir güçlü satış dalgasından bahsetmek erken bir davranış olabilir. Görüntü omuz baş omuza benziyor olsa da, 1794’ün kırılmadığı bir senaryoda yeni tepkiler söz konusu. Bundan sonraki süreçte gün içi kısa bantlı hareketlerde aşağıda 1794, yukarıda ise 1813’ü izleyeceğiz. Daha yukarıda 1826 ya da dört saatlik grafikteki 233 birimlik basit ortalama kritik direnç hattı olarak takip edeceğimiz noktalar arasındadır."