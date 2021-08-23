Altın için yeni tahmin geldi! Uzman isim 'Mümkün değil' diyerek uyardı

Jackson Hole toplantısı öncesi teknik analiz uzmanı ekonomist Tunç Şatıroğlu’ndan kritik bir altın fiyatı uyarısı geldi. Şatıroğlu altın fiyatı için yükseliş mümkün değil' diye yazdı

Vatandaşların merakla beklediği altın fiyatıyla ilgili merak edilen sorunun cevabını ekonomist Tunç Şatıroğlu cevapladı. Jackson Hole toplantısı öncesi altın fiyatlarındaki sıkışmaya dikkat çeken Şatıroğlu şuan için mümkün olmadığını belirtti.

Dünya piyasalarında gözler Jackson Hole toplantısına çevrildi. Altın ve gümüş gibi değerli madenlerin geleceği için oldukça önemli olan bu toplantı her yıl dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacılarının katılımıyla gerçekleşiyor.

FED toplantısının Ağustos ayında gerçekleşmemesi nedeniyle altın piyasasında gözler Jackson Hole toplantısında verilecek olan mesajlara odaklandı. 26 -28 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısı Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmayla varlık alımlarının azaltılmasına yönelik beklentilerin netlik kazanılacağı tahmin ediliyor.

Gözler Jackson Hole Toplantısı'nda

İşte bu sebeple para piyasalarında Jackson Hole toplantısı dört gözle beklenirken günlük altın, dolar gibi yatırım araçları hakkında yaptığı çalışmaları paylaşan Tunç Şatıroğlu, değişen piyasa şartlarına göre altın dolar ve gümüş fiyatlarında yeni beklentilerini takipçileriyle paylaştı.

Şatıroğlu toplantı öncesi altın fiyatlarındaki sıkışmaya dikkat çekerek “Yükselişin devam edebilmesi için 1795 üzerine çıkılması lazım. Bunun da mümkün olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Gram altın içinde görüşlerini açıklayan Şatıroğlu “Gram altın 492 geçilince tekrar yükseliş trendine dönmüş olacak. Şu anda önemli bir destekte bulunuyor.” diye yazdı.

Jackson Hole toplantısı öncesi altından sonra gelen bir diğer değerli maden olan gümüş fiyatları için nagatif görünümün sürdüğünü ortaya koyan Şatıroğlu “Düşüşler 23 seviyesinde durmuş, burada destek bulmuş görünüyor. Ancak henüz göstergeler AL'a dönmüş değil. 23,70 aşılmadan yükseliş başladı diyemiyoruz” dedi.