Altın için Tuna Kaya'dan altına yatırım yapacaklara uyarı: Gram altında yatırımcılar için son tahmini! İlan etti

Altına yatırım yapanlar, altın piyasasının gelecekteki seyri için ekonomik ve teknik analiz verilerini yakından takip ediyor. Stratejist ve yatırım uzmanı Tuna Kaya, gram altının 1900 TL olacağı tarihi açıkladı. Peki, gram altın yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olur? İşte, Tuna Kaya altın yorumları...

Son dönemde yükselen altın fiyatları, yatırımcının yüzünü güldürüyor. Altın fiyatlarının yakın gelecekte nasıl seyredeceği milyonlarca kişi tarafından merak edilirken stratejist ve yatırım uzmanı Tuna Kaya, altının alınması gereken seviyeyi ve 1900 TL'ye ulaşacağı tarihi açıkladı.

ELİNDE NAKİT OLANLAR DİKKAT

Ons altında 1922 destek bölgesinin kırıldığını söyleyen Tuna Kaya, "Burada 1900 bölgesine kadar sarkma olabilir ama burada dediğim gibi uzun dönem yatırımcılar kesinlikle ellerindekini satmamalı. Nakitte ise yatırımcılar 1900 dolarlı bölgelere geldiğinde yeniden altında ekleme yapabilir. Yukarıda ise 1934 bölgesi halihazırda direnç bölgesi" dedi.

GRAM ALTININ 1900 TL'YE ULAŞACAĞI TARİH

Youtube kanalında paylaştığı videoda, gram altın analizine geçen Tuna Kaya, "Eylül ortalarına doğru gram altında, hem ons altındaki yükseliş hem de Dolar/TL kurundaki yükseliş bizi 1900 TL seviyesine taşıyacak" dedi.

"GÜMÜŞTEKİ 25 TL BEKLENTİM DEVAM EDİYOR"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ons gümüşte 22.14 TL seviyesinin destek, 24.56 TL seviyesinin direnç olduğunu belirten Tuna Kaya, ilerleyen haftalarda yukarı yönlü hareket beklediğini kaydetti.

Gram gümüşte ise 19.37 TL seviyesinin önemli bir destek olduğunu ve alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Tuna Kaya, "Yukarıda da 21.85 direnç. Eylül ayının sonlarına doğru gümüşteki 25 TL beklentim devam ediyor" dedi.