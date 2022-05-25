Altın için son tahmin gündemi altüst edecek! Kenarda köşede altını olanlar bu habere dikkat

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan küresel ticaret savaşlarının ardından başlayan pandemi, yatırımcıları, güvenli liman olan altına yönlendirmiş ve altın, son yılların en çok kazandıran yatırım aracı olmuştu. Posta gazetesinden Hülya Çaylak’ın haberine göre, 2022'ye ise pandeminin bitmesiyle daha yatay bir seyirle başlayan altın, küresel ekonomideki sorunların devam etmesi nedeniyle tekrar yükselişe geçti. Dün gram 966 lirayı, ons altın (31.1 gram) da 1.868 doları gördü. Uzmanlar, yıl sonunda gramda 1.450 liranın görülebileceğini söyledi.

‘1000 liranın altına düşmeyecek"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki bu yükselişin sürpriz olmadığını söyledi. Gram altının ise ons etkisi dışında yurtiçinde dolar bazlı arttığını ifade eden Memiş, "Gramdaki bu artış daha başlangıç. Temmuzda önce 1200 liraya, yıl sonunda ise kademe kademe 1450 liraya ulaşmasını bekliyorum. Altın yükselişe geçtiği için satmayı düşünen yatırımcılara acele etmemelerini tavsiye ediyorum. Altın temmuz ayından sonra 1000 liranın altına düşmeyecek. Yani daha asıl yükselişler başlamadı. 1000 lirayı görmeden harekete geçmemelerini öneriyorum" dedi.

ONS için rekor tahmin

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de ons altının önümüzdeki dönemde bir süre 1800-1900 dolar bandında hareket edeceğini söyledi. Haziran sonrasında ise merkez bankalarının yapacağı faiz artışlarının da etkisiyle onsun 1950 doların üzerine çıkacağını belirten Yıldırımtürk, "Sene sonuna doğru ise onsun 2 bin ve 2 bin 150 dolar olacağını düşünüyorum. Çünkü gıda enflasyonu ve jeopolitik riskler gibi altını destekleyen sorunlar devam ediyor" diye konuştu.