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Ekonomi Altın için son tahmin geldi: Hemen dönün
Ekonomi

Altın için son tahmin geldi: Hemen dönün

Altın fiyatlarındaki oynaklık devam ederken Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan, "Elinizde olan dolar ve gayri menkulleri değerlendirerek altına dönün" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 14:04:00 -
Altın için son tahmin geldi: Hemen dönün

Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan, ekim ayının altın alımında fırsat olduğunu ve altına yatırım yapanların kazanacağını söyledi.

Kuyumcu Ahmet Durukan, vatandaşlar ellerinde olan olan doların bozdurularak altına yatırılmasının en karlı alışveriş olacağını belirtti. Durukan, "Geçtiğimiz ay Ekim ayının altın alımlarında fırsat ayı olduğunu söylemiştik. Öyle de oldu. İnsanları firmalar altın alımları noktasında destekledi. FED’in faiz açıklaması sonrası altın fiyatlarında biraz gevşeme oldu. Bin 12 ons olan altın bin 646 onsa kadar düştü. Geçtiğimiz hafta da direnç göstererek geri dönmüştü" dedi.

"Dolar yatırımlarınızı altına çevirin"

İnsanların dolar yatırımını altına çevirmesi gerekliliğini aktaran Durukan, açıklamasınd,; “İnsanlar merak ediyor altın ne olacak? Altın bizlerin öngörüsüne göre çok pahalanacak. Elinizde olan dolar ve gayri menkulleri değerlendirerek altına dönün. Dünyadaki şu anlık en ucuz emtia altın. Dolar fiyatı ile karşılaştırıldığında altın alımları daha ucuz. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının artacağı yönünde öngörülerimiz var" şeklinde konuştu.

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