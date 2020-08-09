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Ekonomi

Altın için önemli uyarı

Altın fiyatlarındaki yükseliş, küçük yatırımcıyı gram altın ve çeyrek altına yönlendirirken, kuyumcular odasından vatandaşlara uyarılar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 16:10:00 -
Altın için önemli uyarı

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Baransel, döviz bürolarının altın alım satım yetkisi bulunmadan haksız rekabete girdiğini ve bu kişilerin ustalık belgeleri olmadığı için sahte altınları da alıp satabildiğine vurgu yaparak, vatandaşları altın alım konusunda dikkatli olmaları konusunda ikaz etti.

Döviz bürolarının el altından altın alım satım yaptığını ve bu nedenle piyasaya sahte altınların da sürülebildiğini belirten Turgay Baransel, kuyumcuların altın konusunda uzman olduğunu fakat döviz bürolarında bu tür bir yetki ve ehliyet olmadığını bu yüzden vatandaşların alacakları altınların sahte çıkabileceğini belirterek, "Tüm kuyumcularda fiyat tabelası vardır. Döviz büroları hurdadan 25-30 TL düşük fiyatla alıp esnafımızın ekmeğiyle oynuyor. Döviz büroları bunu yapmamalı. Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor. İnternetten satışlar ve sahte altınlar ile ilgili darphaneye yazı yazdık. Ata lira basılıyor, cezası yok. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Darphanenin bastığı Atatürk baskılarını basmamaları gerekir. Bunlar düğünlerde takılıyor. Bize geldiklerinde biz anlıyoruz bunları. Ama kuyumcular zan altında kalıyor." dedi.

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