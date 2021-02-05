Altın için dikkat çeken yorum: Ölüm kavşağı

Altın fiyatları son durum altındaki hareketlenmelerden dolayı en çok merak edilen konu oldu. Koronavirüsten kaynaklanan sorunlarla boğuşan küresel piyasalarda yatırımcılar ekonomik gelişmelere ve koronavirüs aşısının etkilerine odaklandığı için ons altın 1.793 dolar seviyelerini gördü. Bugün güne 1.800 dolar seviyesi üstüne çıkan ons altının nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. Bu süreçte dolar/TL'deki düşüşler ve sıkı para politikaları ile birlikte gram altın fiyatları son 6 ayın en dip seviyesini gördü. Öte yandan analistler Türk Lira'sının uzun pozisyonlar hedeflediğini açıklayarak 6,85 seviyesine kadar düşebileceğini öngördü. Bu durumu değerlendiren analistler altının düşüşüne devam edeceğini açıkladı. Yatırımcılar altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken uzmanlardan düşüş yorumları geldi. Peki altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları ne zaman yükselecek?

Altın düşmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları 2021 yılına başladığımızdan bu yana yüzde 5 oranında değer kaybetti ve 1.900 dolar olan ons fiyatı 1.800 dolar civarına indi. Cuma gününde ise durum biraz düzeldi, TSİ 08:42’de yüzde 0,26 yükseliş göstererek ons başına 1.798,36 dolar civarından işlem gören ons altın, şubat ayının ilk haftasını yüzde 2,65 kayıpla kapatacak gibi görünüyor. Dolar/TL kurundaki düşüşlerden etkilenen gram altın geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gördüğü seviyeyi tekrar görerek 420 TL'nin altına indi. Bu süreçte uzmanlardan gram altın için 400 TL'nin altını göreceğine dair yorumlar geldi. Peki uzmanların gram altın beklentisi nedir?

"Gram altın 404 desteğine gelmek üzere"

Stratejist Tunç Şatıroğlu, gram altının nasıl bir yön izleyeceğine dair açıklamalar yaparak, yatırımcılara öneriler vermeye devam ediyor. Gram altının 404 desteğine gelmek üzere olduğunu açıklayan Şatıroğlu;"Gram altında da göstergeler aşırı satış bölgesinde ve neredeyse eski 404 desteğine gelmek üzere. Ons için söylediklerim burada da geçerlidir." dedi.



Faizlerin burada düşmesinin ya da durmasının bir de VIX'in de artmaması durumunda altın fiyatlarının olumlu etkileneceğini aktaran Şatıroğlu, "Dolar endeksinden yükselişin sınırlı kalmasını ve altına öneml ibir etki etmemesini beklerim." dedi. Peki altın neden düşüyor?

Altın neden düşüyor?

Yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan birisi olan altının düşme nedenleri Şatıroğlu'nun da gündemindeydi. Şatıroğlu açıklamasında; "USD10Y ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,13'te durmuş olması altın için olumlu. VIX artınca faizler düşüyor ancak altına satış geliyordu. VIX düşünce faizler bir önceki seviyenin de üzerine çıkıyor bu da altını düşürüyordu. Fiziki alırım, sisteme güvenmem diyorsanız hem alırken hem de tutarken dikkat edecek, gerekirse kasa kiralayıp maliyetine katlanacaksınız. Başka yolu yoktur." dedi.

Altın yatırımcısına öneride bulundu

Şatıroğlu açıklamasında gram altın alırken mutlaka fiyatların kontrol edilerek satın alınması gerektiğine vurgu yaptı. Açıklamasında "Gram altın fiyatı bellidir, altını fiziki olarak alırken bu fiyatın üzerinde almanız normaldir. Elbette sarraf üzerine bir kâr koyacaktır. Ancak bu kâr bazen aşırı olabiliyor, kazıklanmamak için satın alırken gram altın fiyatını kontrol edin. Tanıdığınız güvendiğiniz yerden alın." dedi.

Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı.



Baştürk açıklamasında; "Teknik olarak negatif taraftadır. Bu hafta 100$ düştü. Bunu illaki bir tepki yükselişi olur. Gördüğüm aşağıdaki kritik seviye 1770'tir.Düşüşlerde oralardan toparlanma için bakılabilir. Gram altında ise baskı devam ediyor. İnanın aşağıda net bir şey göremiyorum. Biraz zorlamayla 395/400 TL bölgesi tepki bölgesi olabilir." dedi.

Ons altında 1807 dolar seviyesi ana destek olarak izlenebilir

Yatırım şirketi ALB Forex, güncel altın beklentisinde ons altın direnç seviyelerini 1823.00 / 1831.00 / 1842.00 olarak, ons altın destek seviyelerini ise 1817.00 / 1807.00 / 1800.00 olarak belirterek şu açıklamayı yaptı;

"Ons altın fiyatı, geçtiğimiz yıl Aralık ayından başlayan yükseliş trendinin aşağısında fiyatlanmaya başladı. Sabah saatlerinde 1823 dolar desteğinin gerisine bulunan fiyatın, 1817 ara desteğine doğru gerilediği görülüyor. Satış baskısının sürmesi halinde 1807 dolar seviyesi ana destek olarak izlenebilir. Yaşanabilecek yükselişlerde 1831 dolar direnç olarak takip edilebilir."

Gram altında 406 TL seviyesine dikkat

ALB Forex gram altın beklentisinde 406 TL seviyesinin ana destek olarak izlenebileceğini paylaştı. ALP Forex gram altın direnç seviyelerini 422.00 / 427.50 / 431.00, gram altın destek seviyelerini ise 414.00 / 410.00 / 406.00 olarak güncelledi. ALB Forex gram altın tahmini açıklamasında ise şu açıklamayı yaptı;

"Gram altın fiyatı, 430 lira desteğini kırmasının ardından sabah saatlerinde 419 lira seviyesinden işlem görüyor. Düşüş trendi dahilinde devam eden harekette yaşanabilecek yükselişlerde 431/433 lira arasında kalan bölge ana direnç seviyesi olarak izlenebilir. Satış baskısını devam etmesi durumunda 414 ve 410 lira seviyeleri ara destek, 406 lira seviyesi ise ana destek olarak izlenebilir."