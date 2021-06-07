Altın için dikkat çeken iddia: Önümüzdeki sene...

SkyBridge Capital’in kıdemli portföy yöneticisi Troy Gayeski, mühim bir altın iddiasında bulundu.

Troy Gayeski, FED’in aylık bazda varlık alımlarını azaltmaya başlamasıyla altının ralli yapacağına inandığını söyledi.

Gayeski, dolar değerindeki düşüşün yüksek riskleri sebebi ile altının yeni zirvelere ulaşmasının muhtemel olduğunu iddia etti.

"Altın önümüzdeki sene yeni zirvelere ulaşacak" iddiası

Kriptokoin'in haberine göre, altının fiyatı Mart ayında büyük bir düşüş yaşadı ancak şimdi yükseliş trendinde yer alıyor. Gayeski, FED’in varlık alımlarını 2022 senesine kadar azaltmayacağından önemli bir altın iddiasında bulundu. Gayeski, altın fiyatlarının yükseleceğini ve önümüzdeki sene yeni zirvelere ulaşacağına inandığını iddia etti.