Altın için bomba tahmini duyuran İslam Memiş uyardı: Hemen bunu yapın

3 Mart altın altın fiyatlarında yükseliş devam ederken gram altın 870 lira seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcıların ise kafası karışık. Altın alınır mı satılır mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş güvenli liman altın ile ilgili önemli mesajlar verdi yatırımcıyı 'kısa vadeli işlem' için uyardı.

Güvenli liman altında yükseliş devam ederken yatırımcı alalım mı satalım mı diye soruyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile fırlayan altın müzakere masasıyla düşüş göstermişti. Pazartesi gününü 850 liranın altına düşen altın fiyatları 3 Mart 2022 yeniden yükselişe geçti ve gram altın 870 lirayı aştı.

3 Mart gram altın 874,43, çeyrek altın 1.442,00, yarım altın 2.878,00, cumhuriyet altını da 5.734,00 liradan alıcı bulurken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik açıklamalar geldi:

-Savaş ortamında altın her zaman güvenli limandır. Herkes riskten kaçmak için altın alır. Herkes yakından bilir son 7 aydır altın bilerek baskılandı altın sadece savaş ortamını sevmiyor enflasyon olduğu ortamda da güvenli limandır.

-Savaştan önce enflasyon gerçeği olduğu için enflasyondan güç toplayan altın olduğu için değerinin altında kalmıştı. Savaş başladı ama zamanında tezgahladıkları enflasyon balonunun ihalesini Putin'e bıraktılar.

-Bana sorsanız ons bazında gram bazında ben bu fiyatlardan altın gümüş yatırımı yapmam.Yatırımcılar sert düşüşler yükselişler yaşanırsa bunu soğuk kanlılık ile takip etmeli. Malı alırmak kazanmak gerekiyor.

"1450 lirayı bekleyin"

-Tekrar 1900 dolar altına sarkma ihtimalinde yüzde 50'mi alırım. FED'i beklerim kendime süre tanırım pozisyonumu kapatırım. 2022 yılında ons altında 2150 dolar gram altında 1450 lira benim öngörüm bu yönde. Zaman olarak bir şey söyleyemem.

Aşağı yönlü kırılma olacak

-Bir gün bile olsa bu seviyeler aşağı yönlü kırılacak pozisyonunu kapatanlar yoluna devam edecek.

-Rusya da Ukrayna da zengin insanlar. Ama yasak geldi. Ne kadar zengin olursanız olun bir valizle gidebiliyorsunuz. Kitlesel göç diye bir şey var. Diyorum ki kitlesel göç var bununla birlikte insanlar beraberinde dijital parayı yanında götürmek isteyecektir. Ben 2020 yılında ilk kez yatırımcılara sepet oluşturun ve içinde kripto paranız da olsun diyorum.

-Toplum bunu bilmek ve öğrenmek zorunda. Herkes oturuyor on kişi senin hangi coin var... Bu bu kadar basit bir şey değil.

-Rusya'yı finansal, ekonomik açıdan felç ettiler bu artarak devam ediyor. Bir ay sonra iki ay sonra farklı bir dünya ekonomisini konuşabilir miyiz bilemiyorum her ayın farklı hikayesi olacak. Kocaman kapalı kutu var.

-Şöyle bir ricam var lütfen bu kaos ortamında kısa vadeli işlem yapmayın. Sepet uygulamasına gitmeniz gerekiyor. Parite işlemi ile işlem yaparsanız zarar etmezsiniz. Bugün zirveleri rallileri konuşuyoruz bir anda karlar yerini zarara bırakabilir yatırımcıların çok dikkatli olması gerekir