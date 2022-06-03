Altın için bomba tahmin geldi! Bu karar çıkarsa gram altın uçacak

Piyasa Uzmanı Tuna Kaya, Haziran ayı kur analizlerini paylaştı. Gram altında yükselişlerin devam edeceğini söyleyen Kaya, dolar içinde direnç ve destek seviyelerini verdi. İşte Kaya'dan Haziran ayı piyasa değerlendirmesi...

İşte Tuna Kaya'nın açıklamaları:

"Dolar 16,20 ile 40 bandında seyrediyor. 15 TL ara direnç olarak görebiliriz. 17, 17 seviyesi kotarılırsa 17 ila 16,50 arasında tutulabilir. Ancak dış konjöktürdeki durum devam eder, petrol ve gıda fiyatları yükselmeye devam ederse kur buradaki hareketini devam ettirecek ve 20 TL seviyelerine gidebilir. İşte burada ekonomi yönetimi yeni araç bu da Süper Bono ve Enflasyon Korumalı Tahvil çıkarması söz konusu olabilir. Tabii ki buradaki kur miktarı kur üzerinde etkili olacak. Ne kadar etki ederse etsin çok fazla kur üzerinde baskı oluşturmayacaktır."

"Euro TL'deki artış da hızlanmış durumda. Hedef 18,04. Bu aşılırsa 20,60 seviyelerine gelebilir. Gram Altın ise Dolar tarafında yükselişine devam ediyor. 960 seviyesi ilk destek bölgesi. Direnç seviyesi 988. Bu aşılırsa 1000 TL olur. Bu da aşarsa 1020 TL seviyesine gelir. Fed faiz artırımlarını durdurursa altında yükseliş daha fazla tetiklenecek. Ons altında 1850 desteğine yaklaşmış durumda. Yatırımcılar enflasyondan korunmak için gram altın ve gümüş almaları lehine olur "