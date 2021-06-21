Altın için alacaklar, satacaklar bu uyarıya dikkat: Aman sakin!

Altın fiyatları, 1.800 doların altında fiyatlandırılıyor ve yazım sırasında geçen haftaki kayıplarını geri kazanmaya çalışıyor. Altın fiyatları, geride bıraktığımız haftada FED Başkanı’nın açıklamalarıyla ciddi satış baskısına maruz kaldı. Benzer bir durumun, bu hafta yaşanıp yaşanmayacağı yatırımcıların temel merak konusu. OCBC Bank’ın stratejistleri ise önemli bir altın tahmini ile manşetlerde yer alıyor. OCBC Bank stratejistlerine göre, bu hafta piyasadaki düşüş baskısı azalabilir.

Altın Cuma günü üst üste altıncı seansta düştü ve 1.764,16 dolarla haftayı kapatarak %6 değer kaybetti. OCBC Bank’ın stratejistlerine göre, düşüş baskısı bu hafta biraz azalabilir ve sarı metale biraz soluk verebilir. OCBC Bank stratejistleri konuya yönelik şu çarpıcı yorumlarda bulundu:

Ayı baskısı bu hafta azalabilir. Değerli metali tercih ettiğimiz için değil, ancak değerleme modelimiz altın’ın geçen haftaki keskin satıştan sonra şu anda rayiç değer aralığının ortasında işlem gördüğünü gösteriyor. Ne olursa olsun, iki hafta önceki düşüş çağrımız iyi sonuç verdi. Küresel varlıklar artık birlikte hareket etmeye başlıyor gibi görünüyor. Hazine başabaş getirilerindeki ve altın fiyatındaki düşüş, ‘geçici’ enflasyon fikrini güçlendirirken, oran normalleştirme beklentileri hisse senetleri ve emtialar gibi daha riskli varlıkları azalttı. Altın’ın kısa vadede sınırlı ticaret yapabileceğini, ancak uzun vadede düşüş eğiliminde kalacağını görüyoruz.

"Sakin olun"

24 Tv spikeri Beste Uyanık altındaki son gidişata ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

Kişisel Youtube kanalından konuşan Uyanık, "Şu anda sakin olunması gerekiyor. Gram altın dolardaki artıştan dolayı bekliyor. Altının ons’u tutunmaya çalışıyor. Altın tahvillerin azaltılmasıyla beraber çok sert darbe yiyebilir. Yakın zamadan dışarı kaynaklı dolarda 9’u bulabiliriz" dedi.