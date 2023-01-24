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Gündem Altın hazinesi bulmak için kazı yapan definecilere sürpriz
Gündem

Altın hazinesi bulmak için kazı yapan definecilere sürpriz

Afyonkarahisar'da altın bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 16:33:00 -
Altın hazinesi bulmak için kazı yapan definecilere sürpriz

Afyonkarahisar’da 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken jandarma tarafından yakalandı. Yapılan aramada jandarma 68 adet bakır obje ile 2 adet dedektör ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Emirdağ’ın, Karacalar Köyü, Ardıçlı mevkiinde H.İ.G. ve H.Ç. isimli şahıslar, arazide kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Kazı bölgesinde yapılan araştırma sonucunda, 68 adet bakır obje, 2 adet dedektör, 2 adet kazma ele geçirildi.

Meydana gelen olay ile ilgili adli tahkikata başlatıldı.

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