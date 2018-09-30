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Altın hangi şehirlerden çıkarılır?

Türkiye’de, Ovacık Madeni dışında altın üretimi yapılmamakta ve ülkemiz dünya altın üretimi sıralamasında yer almamaktadır.

30 Eylül 2018 Pazar 10:05
Altın hangi şehirlerden çıkarılır?

Ovacık Altın Madeni, İzmir'e 106 km mesafede bulunan Bergama ilçesi, Ovacık köyünde Türkiye'nin ilk yerli altın üretim tesisidir. Ülkemizde bilinen ve arama çalışmaları süren altın yatakları Ege ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Türkiye’de halen üretime hazır hale getirilmiş olan altın yatakları, Uşak – Eşme – Kışladağ (toplam altının yaklaşık % 70’i), Artvin – Cerattepe (toplam gümüşün yaklaşık % 95’i), İzmir – Seferihisar – Efemçukuru, İzmir – Bergama – Ovacık, Gümüşhane – Mescitli – Mastra, Balıkesir – Havran – Küçükdere, Eskişehir – Sivrihisar – Kaymaz ve Çanakkale – Kirazlı – Akbaba’da bulunur. Elektrik iletkenliği yüksek (bakırdan daha çok gümüşten biraz az) olan ve kolayca kimyasal tepkimelere girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98’ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun’i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır. Ama mücevher ve süs eşyaları olan insanlar var .....

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 10:05
  1. Uşak
  2. İzmir
  3. Gümüşhane
  4. Eskişehir
  5. Çanakkale
  6. Balıkesir
  7. Artvin
  8. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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