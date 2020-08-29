Altın hakkında dikkat çeken yorum: Yüzde 15 ila 30 artacak!

Altın fiyatlarını etkileyen çeşitli gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Özellikle Güney Çin Denizi konusunda ABD ve Çin arasındaki gerilimin giderek yükselmesi ve iki ülke arasındaki ticaret savaşı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da yatırımları etkiliyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre yatırımcılar, kaygıya neden olan bu gelişmeler nedeniyle daha dengeli bir portföy dağılımı istiyor. Söz konusu nedenlerle altına yatırım yapmak daha cazip hale geliyor.

Koronavirüs sürecinin ardından 2-3 trilyon dolar giriş olacak

Ekonomistler, koronavirüsün neden olduğu krizin ardından uluslararası yatırımcıların, altın piyasasına yaklaşık 2 ila 3 trilyon dolar daha giriş yapmaya hazır olduklarının altını çiziyor. Altın piyasasının büyüklüğü dikkate alındığında, krizin ardından para girişinin yüzde 15 ila yüzde 30 artabileceği ön görülüyor.

Toronto merkezli kıymetli maden varlık yöneticisi Sprott, yaptığı araştırmada yatırımcıların neden altına yöneldiğini ortaya koydu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle hükümetlerin tecrit politikası yürütmesi nedeniyle ekonomide açılan büyük yaralar nedeniyle yatırımcı, piyasalardaki oynaklıktan tedirgin olduğu için risklerini azaltmak istiyor. Bu nedenle varlıklarının satın alma gücünü muhafaza edebilmek için altın almayı tercih ediyor.

Yeni boğa koşusu ilerleyen zamanlarda

Finans kuruluşu Credit Suisse’e göre ise, altında “yeni bir boğa koşusu bekleyenler” bir süre daha beklemeli. Credit Suisse bünyesindeki ekonomi analistleri, altında rallinin süreceğini öngörse de, konsolidasyonun ilk tahminlerden uzun sürebileceğini belirtiyor. Bu nedenle altının beklenenden biraz daha uzun süre sonra yükseleceği tahmin ediliyor.