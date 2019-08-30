Altın Güvercin için geri sayım başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından 6 yıl aranın ardından 2-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması’nın programı açıklandı.

Kuşadası, 6 gün boyunca her gün ünlü bir pop müzik sanatçısının konserine ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Setur Marina ile Corendon Airlines’ın sponsorluğunda, 6yıl aranın ardından düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması, zengin içeriği ile dikkat çekiyor. 2 Eylül tarihinde saat 18.30’da Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayan bir kortej yürüyüşü ile açılışı yapılacak olan Altın Güvercin Beste Yarışması, saat 21.30’da Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda gerçekleşecek Alpay konseri ile devam edecek. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında 3 Eylül’de Murat Dalkılıç, 4 Eylül’de Hande Yener, 5 Eylül’de Ziynet Sali, 6 Eylül’de Haluk Levent sevenleri ile buluşacak. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gerçekleşecek konserler saat 21.00’da başlayacak.

7 Eylül tarihinde saat 20.00’da Kuşadası AVM Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek olan Altın Güvercin Final Gecesi ve Ödül Töreninde ise sevilen sanatçı Edis sahne alacak. Final gecesinde ayrıca yarışma kapsamında gelenekselleşen Barış Manço Onur Ödülü, ünlü yorumcu ve şarkıcı Alpay’a takdim edilecek. Finale kalan 10 bestenin yarışacağı gecede; Ali Rıza Türker, İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley, Ömür Gedik ve Kuşadası’ndan Murat Sert ile Hüsnü Öten’in yer aldığı jürinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren eserler belirlenecek. Birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 50 bin TL, ikinci besteciye Gümüş Güvercin ve 30 binTL, üçüncü besteciye ise Bronz Güvercin ve 20 bin TL para ödülü verilecek.

Altın Güvercin Beste Yarışması süresince 1-8 Eylül tarihleri arasında saat 20.00’dan itibaren Atatürk Meydanı’nda ünlü yazarlar, düzenlenecek imza günleri ile okurları ile buluşacak. Yazar buluşmaları kapsamında, 1 Eylül’de Emre Kongar, 3 Eylül’de Cezmi Ersöz, 4 Eylül’de Ali Rıza Türker, İbrahim Kaboğlu veTufan Türenç, 5 Eylül’de Fikri Sağlar, 6 Eylül’de Cüneyt Akman ve Murat Ağırel, 7 Eylül’de Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hanefi Avcı, Mustafa Balbay, Suat Suna, Şükrü Erbaş ve Timur Soykan, 8 Eylül’de ise Bilal Sami Gökdemir, İbrahim Özbay, Ese Katrancı, İhsan Eliaçık, Toygun Atilla, Hakkı Gümüştaş, Kemal Kocabaş ve Erkan Sevinç kitaplarını imzalayacak.

Yarışma kapsamında yer alan diğer etkinlikler ise “Barış Manço ile 7’den 77’ye Fotoğraf Sergisi” ile “Nostalji ve Plak Günleri” olacak. Barış Manço ile 7’den 77’ye Fotoğraf Sergisi, 2-8 Eylül tarihleri arasında Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda görülebilecek. 1-9 Eylül tarihleri arasında ise Atatürk Meydanı’nda Nostalji ve Plak Günleri düzenlenecek.