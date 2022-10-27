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Siyaset Altın gününde yeni rota DEVA Partisi
Siyaset

Altın gününde yeni rota DEVA Partisi

Sürekli toplanan ancak ne ülke için yeni bir proje ortaya koyan ne de cumhurbaşkanı adayı çıkarabilen Altılı Masa toplantıları altın günü toplantılarına döndü. Altılı masa bu kez de DEVA Partisi’nde bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 13:57:00 -
Altın gününde yeni rota DEVA Partisi

Yeni Akit/Ankara

Bu kez Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Altılı Masa görüşmesinin tarihi açıklandı. Liderler, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla bir araya gelecek.

14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla başlayacak toplantıda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ağırlayacak.

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