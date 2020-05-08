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Ekonomi

Altın günü nasıl kapattı?

İstanbul serbest piyasada altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 393,90 liradan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:54:00 -
Altın günü nasıl kapattı?

stanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 639,00 lira, Cumhuriyet altını 2.615,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 393,90 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Perşembe-cuma

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 391,40 391,60 393,70 393,90
Cumhuriyet Ata Lira 2.579,00 2.600,00 2.594,00 2.615,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 356,50 360,50 359,00 363,00
Lira(Tam) Ziynet 2.521,00 2.541,00 2.535,00 2.555,00
Yarım Ziynet 1.260,00 1.270,00 1.268,00 1.278,00
Çeyrek Ziynet 630,00 635,00 634,00 639,00

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Yorumlar

kubilay.

garibanın yoksulun emeklinin as gari ücretlini dövüzi altını olmaz,Hollanda Bayraklı Gemi filosu olanlar,gemicik sahibi olanlar ok atanlar bu işe çok sevinir.
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